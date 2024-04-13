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Niko4123
Biostar представила видеокарту на графическим процессоре Intel Arc A750
Компании потребовалось всего чуть больше двух лет, чтобы выпустить видеокарту на базе Arc A750.

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Модель Arc A750 OC, которую предлагает Biostar, имеет заводской разгон на частоте 2200 МГц, что на 150 МГц выше эталонной графической частоты Intel с частотой 2050 МГц. Кроме того вас ожидают 28 ядер Xe, 8 ГБ памяти GDDR6 (16 Гбит/с), подключенных к 256-битной шине для пропускной способности памяти 512 ГБ/с, а также номинальная мощность платы (TBP) 225 Вт - все это соответствует стандартным характеристикам Intel.

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Помимо разгона, Biostar использует синюю печатную плату (PCB) вместе с синими двойными 8-контактными разъемами питания PCI Express. 

Biostar Arc A750 OC также имеет конструкцию с двумя вентиляторами с "технологией Calm", которая означает, что вентиляторы раскручиваются при более высоких нагрузках и останавливаются при легких нагрузках, пока температура достаточно низкая, чтобы работать бесшумно.

Biostar не сообщала о цене и наличии. Но для примера вы можете найти Acer Predator BiFrost Arc A750 с тем же заводским разгоном (2200 МГц) в продаже на Amazon за 204,99 доллара. 

Однако следует отметить одну вещь: Intel, как сообщается, стремится выпустить графический процессор Battlemage следующего поколения в этом году, до Черной пятницы, чтобы воспользоваться сезоном праздничных покупок. В этом случае время для Biostar не самое выгодное. Предложений очевидно предостаточно во время Черной пятницы и Киберпонедельника, а выпуск графического процессора следующего поколения может привести к еще более заманчивым ценам на продукты текущего поколения.

#biostar #intel arc a750
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Biostar представила бюджетный вариант видеокарты Intel Arc A750 с заводским разгоном
Biostar выпустила графическую карту Arc A750
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