Компании потребовалось всего чуть больше двух лет, чтобы выпустить видеокарту на базе Arc A750.

Модель Arc A750 OC, которую предлагает Biostar, имеет заводской разгон на частоте 2200 МГц, что на 150 МГц выше эталонной графической частоты Intel с частотой 2050 МГц. Кроме того вас ожидают 28 ядер Xe, 8 ГБ памяти GDDR6 (16 Гбит/с), подключенных к 256-битной шине для пропускной способности памяти 512 ГБ/с, а также номинальная мощность платы (TBP) 225 Вт - все это соответствует стандартным характеристикам Intel.

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Помимо разгона, Biostar использует синюю печатную плату (PCB) вместе с синими двойными 8-контактными разъемами питания PCI Express.

Biostar Arc A750 OC также имеет конструкцию с двумя вентиляторами с "технологией Calm", которая означает, что вентиляторы раскручиваются при более высоких нагрузках и останавливаются при легких нагрузках, пока температура достаточно низкая, чтобы работать бесшумно.

Biostar не сообщала о цене и наличии. Но для примера вы можете найти Acer Predator BiFrost Arc A750 с тем же заводским разгоном (2200 МГц) в продаже на Amazon за 204,99 доллара.

Однако следует отметить одну вещь: Intel, как сообщается, стремится выпустить графический процессор Battlemage следующего поколения в этом году, до Черной пятницы, чтобы воспользоваться сезоном праздничных покупок. В этом случае время для Biostar не самое выгодное. Предложений очевидно предостаточно во время Черной пятницы и Киберпонедельника, а выпуск графического процессора следующего поколения может привести к еще более заманчивым ценам на продукты текущего поколения.