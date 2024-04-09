Последнее обновление политики проверки и отправки App Store внесло поправки в раздел 4.7, позволяющие использовать некоторые приложения, которые "предлагают определенное программное обеспечение, не встроенное в двоичный файл"

Далее в правиле особо отмечается "мини-приложения и мини-игры HTML5, потоковые игры, чат-боты и плагины", но также упоминаются "приложения-эмуляторы ретро-игровых консолей", сообщая, что эти программы могут "предлагать загрузку игр".

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Это довольно интересное решение, но пока не стоит слишком волноваться по этому поводу. Apple заявляет, что разработчики несут ответственность за "все программное обеспечение, предлагаемое в вашем приложении", и это очевидно включает в себя то, что вы не нарушаете правила и положения, касающиеся авторских прав. Другими словами добавление в App Store версии эмулятора NEStopia с большой кнопкой "Загрузить Марио" не принесет успеха.

Не совсем ясно, открывает ли это изменение правил дверь для чего-то вроде Retroarch. Retroarch - это интерфейс для проекта libretro, который сам по себе является стандартным форматом для подключения эмуляторов к такому интерфейсу. Сами эмуляторы распространяются как "ядра", которые встраиваются во внешний интерфейс, который затем предоставляет собственные сервисы платформы, такие как аудио, видео и управление вводом. В каком-то смысле Retroarch и другие проекты libretro похожи на "приложения, которые загружают другие приложения".