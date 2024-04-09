Большинство людей этого не осознают, но старые технологии лежат в основе большей части нашей нынешней инфраструктуры.

На данный момент дискеты существуют уже более 50 лет. Однако со временем их стабильность и надежность снижаются и тем самым увеличивают риск для зависимых от них систем. Вот почему американские военные наконец заменили дискеты в цепочке технологий, лежащих в основе ядерного арсенала страны. Тем не менее система поездов SFMTA (Сан-Франциско) представляет собой приложение с меньшим риском, где дискеты по-прежнему имеют решающее значение, но она сталкивается с аналогичным набором обстоятельств, что требует дорогостоящего обновления.

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Луз Пенья из ABC 7 News пообщался с представителями проекта управления поездами SFMTA, которые объяснили, что система была передовой в 1998 году, когда она была установлена. С тех пор ничего не менялось и не обновлялось, потому что "система в настоящее время работает нормально", но при этом они знают, "что с каждым годом риск ухудшения качества данных на дискетах увеличивается и что в какой-то момент произойдет катастрофический провал". Имея это в виду, директор SFMTA Джеффри Тамлин объяснил, что "модернизация системы займет еще десятилетие и будет стоить сотни миллионов долларов", но это находится в разработке.

Несмотря на опасения и казалось бы драматическое беспокойство по поводу катастрофического отказа, железнодорожные системы SFMTA представляют собой объединение многих систем, которые вероятно включают в себя отказоустойчивые системы. Таким образом это вызывает меньшую озабоченность, чем можно было бы подумать на первый взгляд, но все же стоит вложений в изменение.