Ожидается, что предстоящие процессоры AMD серии Ryzen 9000 для настольных ПК на базе новой микроархитектуры Zen 5 выйдут по графику и будут выпущены не позднее конца года.

Теперь впервые в сеть попала фотография одного из новых ЦП, представляющего собой инженерный образец с восемью процессорными ядрами Zen 5. Модель которая как ожидается, будет выпущена как AMD Ryzen 7 9700X.

реклама

Как сообщил @ExperteVallah через службу коротких сообщений, как показывает запись в базе данных Einsteig@Home, добровольного компьютерного проекта, который ищет сигналы нейтронных звезд в данных детекторов гравитационных волн, радиотелескопов и гамма-телескопов, этот тестовый процессор от AMD оснащен процессором 8C/ 16Т.

Указанный номер детали для заказа ("OPN") с официальным идентификатором продукта 100-000001290-11_N, присвоенным AMD, можно найти на фотографии @ExperteVallah. Благодаря восьми процессорным ядрам Zen 5 и 16 потокам он вероятно является преемником текущей модели Ryzen 7 7700X, то есть потенциальным Ryzen 7 9700X.

Этот инженерный образец также фигурировал во многих недавних утечках, которые ясно показали, что AMD в настоящее время отправляет многочисленные тестовые процессоры серии Ryzen 9000 (Granite Ridge) туда и обратно между своими подразделениями. Отгрузочные документы, выданные таможенным органом, предоставили безошибочное доказательство: Zen 5 уже не за горами.