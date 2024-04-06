Цены на Blade 18 2024 года начинаются с 3099,99 долларов.

Взамен вы получаете конфигурацию премиум-класса с 18-дюймовым дисплеем с мини-светодиодной подсветкой, разрешением 2560x1600 (QHD+), частотой обновления 300 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Дисплей имеет заводскую калибровку проверенную Calman, которой нет на обычном ноутбуке.

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В качестве альтернативы покупатели могут выбрать дисплей 4K с частотой обновления 200 Гц, который по словам Razer, является первым в 18-дюймовом форм-факторе. Как и в случае с мини-светодиодным, ЖК-дисплей 4K проверен Calman и откалиброван на заводе, а также обеспечивает 100 % цветовой гаммы DCI-P3.





Другой заявленный вариант - это возможность подключения Thunderbolt 5, который на данный момент недоступен ни на одной другой модели ноутбука.

"Thunderbolt 5 обеспечивает революционный уровень производительности, и приятно видеть, как ведущие бренды такие как Razer, выводят на рынок инновационные решения, включающие его", - заявил Джейсон Зиллер, вице-президент и генеральный директор подразделения клиентского отдела Intel. "Thunderbolt 5 обеспечивает общую производительность для видео и данных до 120 Гбит/с благодаря Bandwidth Boost - в три раза больше, чем Thunderbolt предыдущего поколения - и в два раза большую пропускную способность для передачи данных, предоставляя выдающееся решение для авторов и геймеров".

Razer заявляет, что обновленный Blade 18 - это самый тонкий 18-дюймовый ноутбук Intel HX-класса на рынке, толщина которого составляет 21,99 мм.

Базовые характеристики определенно высокого класса: мини-светодиодный дисплей на базе процессора Intel Core i9-14900HX (24C/32T, до 5,8 ГГц, 36 МБ кэш-памяти L3), мобильный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 ( 8 ГБ GDDR6, общая мощность до 140 Вт), 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ.

Доступны различные варианты обновления. Например на странице конфигурации системы Razer указана дополнительная плата в размере 1400 долларов за переход с 1 ТБ на 2 ТБ SSD-накопителя и 1700 долларов за удвоение объема ОЗУ с 32 ГБ до 64 ГБ, но оба этих варианта автоматически меняют другие ключевые характеристики, отсюда и разница в цене.

Например, если вы решите удвоить объем оперативной памяти за 1400 долларов, всплывающее сообщение сообщит вам, что вы также обновляете дисплей до панели 4K, меняете GeForce RTX 4070 на GeForce RTX 4090 и увеличиваете в четыре раза SSD хранилище от 1 ТБ до 4 ТБ.

Если вы заинтригованы, но цена слишком высока, в будущем ожидаются более дешевые конфигурации. В разделе технических характеристик на странице продукта Blade 18 можно увидеть некоторые варианты более низкого уровня, которые еще недоступны, в том числе дисплей 2560x1600 с частотой 240 Гц (не мини-светодиодный), GeForce RTX 4060 и 16 ГБ ОЗУ.







