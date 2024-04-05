Bloomberg сообщает, что по информации людей знакомых с планами Apple, компания в настоящее время изучает персональную робототехнику.

Планы находятся на очень ранней стадии, и не похоже, что существует окончательный план действий, поскольку на данный момент это скорее исследовательский этап. Однако у Apple есть некоторые идеи о том, как это может произойти.

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Одна из концепций - роботизированный умный дисплей. Судя по всему, Apple обдумывает это уже несколько лет, но не уверена, найдется ли для этого рынок. Разработанный для FaceTime дисплей будет имитировать движения головы, например кивки. По сути, это известный инструмент для видеоконференций, который может перемещаться самостоятельно.

Другая идея, и она не так уж далека от реализации, - это робот который будет выполнять повседневные дела, например мыть посуду.

Это больше, чем просто концепции, написанные на листе бумаги. Apple активно набирает сотрудников, которые могут воплотить ее роботизированные идеи в жизнь. Некоторые из списков вакансий предназначены для "исследователей и инженеров в области машинного обучения и робототехники", которым будет поручена разработка "сложных интеллектуальных роботизированных систем в реальном мире".

Нам придется подождать и посмотреть, чем в конечном итоге оформятся планы Apple по созданию домашних роботов. Тем не менее потенциал здесь большой, в зависимости от того, насколько хорошо команды Apple по оборудованию и искусственному интеллекту смогут реализовать эти планы.