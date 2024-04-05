Комапания признала проблему и работает с клиентами над заменой вышедших из строя плат.

Признание MSI последовало за недавним видео, опубликованным на YouTube-канале ремонтной мастерской Joshi Repair из Великобритании. На видео техник по ремонту Абдулла Джоши снимает радиатор с чипсета материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi. После очистки термопасты становится заметно заметно несколько микротрещин и царапин на чипсете.

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Он также показывает трещины под тепловизионной камерой, которая показывает степень физического повреждения чипа концентратора контроллера платформы (PCH).

Трещины на кристалле чипа никогда не бывают безопасными. И в данном конкретном случае предусмотрены меры предосторожности, чтобы этого не произошло - Джоши комментирует, что MSI "одна из немногих компаний, которая действительно проверяет свои печатные платы, с помощью фотографий высокого разрешения".

Судя по всему винты слишком затягивали радиатор до такой степени, что это приводило к физическому повреждению. Это объясняет, почему изображения PCH с камеры MSI не вызывают тревоги, поскольку они предположительно сделаны до установки радиатора.

Неясно, сколько именно устройств затронуто этим дефектом. Тем не менее есть как минимум один отчет девятимесячной давности от пользователя Reddit, который получил поврежденную плату, вернул ее в Newegg для замены и получил еще одну поврежденную плату. В итоге этот пользователь перешел на модель ASUS.

Кроме того, MSI заявила в последующем комментарии, что если плата работала какое-то время, прежде чем система перестала заружаться, эта проблема на нее не влияет. Тем не менее, если у вас есть Wi-Fi Z790 Tomahawk, и она внезапно перестала работать, мы рекомендуем проверить PCH.