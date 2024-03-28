с графическим процессором на базе Battlemage

Будущие процессоры Intel Lunar Lake появились в базе данных SiSoft. Новый вариант ЦП установленый в Samsung Galaxy Book 5 Pro станет преемником процессоров Core Ultra Meteor Lake в премиум-сегменте. Этот образец имеет 8 ядер, включая ядра 4P и 4E, основанные на архитектурах Lion Cove и Skymont соответственно. Ожидается, что вычислительная часть Lunar Lake будет создана по техпроцесу Intel 18A, а Arrow Lake 15-го поколения будет использовать техпроцесс TSMC N3B.

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Ожидается, что как и в Arrow Lake, в Lunar Lake не будет гиперпоточности. Это ограничивает количество потоков до 8 с базовой тактовой частотой 1,6 ГГц и частотой boost 2,8 ГГц. На инженерном образце, эти показатели значительно ниже, чем у серийных вариантов. P-ядра имеют 2,5 МБ кэш-памяти L2 на ядро (по сравнению с 2 МБ в Redwood Cove), подкрепленные 24 МБ кэш-памяти L3 (12 МБ x2).

Lunar Lake будет использовать графическую архитектуру Battlemage (Xe2-LPG), причем этот образец содержит 4 ядра Xe, включающие 512 шейдерных блоков в 64 векторных модулях. Ядро графического процессора работает на частоте 1,85 ГГц и имеет 8 МБ кэш-памяти второго уровня. Ожидается, что iGPU в Lunar Lake будет в 1,5–2 раза быстрее, чем графический процессор Xe-LPG, представленный в Meteor Lake, благодаря обновлению архитектуры и процессов.

Ожидается, что Lunar Lake начнет поставлятся в конце 2024 года и будет использоваться в высокопроизводительных ноутбуках и ультрабуках наряду с Arrow Lake-P.