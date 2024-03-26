Свободные кинематографисты, сценаристы/режиссеры, креативные агентства и цифровые художники - все рассказали о том, что они создали с помощью Sora, и некоторые результаты действительно захватывают дух.

В число лиц и групп участвующих в создании страницы "Sora First Impressions" входят мультимедийная продюсерская компания "Shy Kids" из Торонто, сценарист/режиссер Пол Трилло, творческий директор агентства Native Foreign Ник Клеверов, музыкант Август Камп, основательница Orarr Studio Жозефина Миллер, бывший художник DreamWorks Дон Аллен Стивенсон III и постоянный художник OpenAI Алекс Ребен.

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Видео-клип Алекса Ребена очень короткий, всего 20 секунд, но он демонстрирует некоторые впечатляющие возможности AI-видео, в том числе возможность вращать объект в трехмерном пространстве и сохранять его постоянный размер и форму. Обычно генераторы видео и изображений AI не имеют реального представления о том, как объект выглядит в трехмерном пространстве, и работают только в двухмерном пространстве.

Многие короткометражки посвящены сюрреализму, потому что если вы хотите создать что-то обыденное, вы можете просто сделать это с помощью обычных видеоинструментов. Sora, как ИИ, позволяет создавать вещи, которых нет и не могло бы существовать. Большинство комментариев создателей сосредоточено на этой идее, но есть также важный момент поднятый продюсерской компанией Shy kids, что генеративный искусственный интеллект дает людям без художественного таланта возможность выражать идеи и истории в своей голове методом, который был невозможен раньше.

Генеративный ИИ на самом деле не может заменить художников. Каждый клип на сайте Sora AI имеет видимые недостатки и очевидные дефекты, если вы потратите секунду на их поиск. Режиссер работающий с камерой и актерами, всегда создаст что-то более естественное и в целом превосходящее все, что вы могли бы создать с помощью ИИ. Однако тот факт, что человек без какого-либо художественного таланта может напечатать несколько слов и создать что-то, за чем интересно наблюдать, просто невероятен.