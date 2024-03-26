Внутренние источники отмечают, что компания из Купертино планирует предоставить пользователям iPhone немного больше свободы в размещении значков приложений на экране смартфона.

Кому-то это может показаться не таким уж важным, но возможность свободно размещать значки приложений на рабочем столе - это необходимая функция для многих. Apple похоже наконец-то прислушалась к мнению многих своих приверженцев в отношении рабочего стола и предоставит iPhone больше свободы с долгожданным обновлением iOS 18. Предполагается, что ожидаемые изменения на рабочем столе будут включать возможность создавать пустые места, строки и столбцы между значками приложений.

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С момента появления смартфона Android в 2008 году Google разрешил размещать значки приложений в сетке, оставляя пустые места. С тех пор это была одна из функций, с помощью которой поклонники Android насмехаются над пользователями Apple.

Предстоящие изменения следуют за тенденцией Apple стать более похожей на Android, например когда компания начала разрешать использование более красочных обоев и внесла возможность добавления виджетов на главный экран. Если отчеты Гурмана подтвердятся, то пользователи iOS станут еще ближе к тому, чтобы на своих iPhone работать как Android.

Ожидается, что Apple анонсирует iOS 18 на июньской конференции разработчиков WWDC. Возможно компания также объявит о других функциях и обновлениях, таких как новые функции искусственного интеллекта и поддержка RCS в приложении "Сообщения".