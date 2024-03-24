По словам @Tech_Reve, Team Red диверсифицирует свою цепочку поставок, перенеся производство своих недорогих APU Ryzen (и Athlon) на более дешевый техпроцесс Samsung.

Эта стратегия сначала будет использоваться с процессорами начального уровня для настольных компьютеров и ноутбуков, а затем постепенно будет распространена на графические процессоры Radeon.

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После разделения с Global Foundries AMD стала полностью полагаться на TSMC в производстве процессоров и графических процессоров. Однако в последнее время мощность продвинутых техпроцессов на тайваньском заводе была ограничена, и единственным 3-нм клиентом (на данный момент) является Apple.

Переход AMD к системе двойного производства, скорее всего, является попыткой создать дополнительные производственные мощности по мере усиления конкуренции со стороны TSMC. Samsung предлагает несколько вариантов своего 4-нм техпроцесса, включая SF4E, SF4, SF4P, а вскоре и SF4X и SF4A. Техпроцес SF4P или SF4A, вероятно будет использоваться для производства APU Ryzen/Athlon и графических процессоров Radeon. Если этот план сработает, он укрепит цепочку поставок AMD и увеличит ее прибыль.