На X известный блогер MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) на прошлой неделе опубликовал наблюдение и вопрос: "7950X нет в наличии повсюду. Что случилось? Есть ли какие-то особая необходимость в этих процессорах?"

Действительно быстрая выборочная проверка показывает, что Ryzen 9 7950X отсутствует на складах Amazon и Newegg, за исключением объявлений с завышенной ценой, выставленных продавцами на торговых площадках. То же самое касается B&H Photo, GameStop и некоторых других сайтов. Однако процессор указан в наличии на Best Buy за 549,99 долларов и 599 долларов в собственном интернет-магазине AMD. Так что, по крайней мере, на данный момент он не везде распродан.

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Изменится это или нет, отчасти зависит от того, перейдет ли больше майнеров на 7950X. В последующем сообщении MEGAsizeGPU отметил: "Теперь я понимаю, что 7950X - король майнинга Qubic".

Qubic, или Quantum Universal Basic Income Coin, - это криптовалюта в инфраструктуре блокчейна Stellar. Она описывается как "токен двойного назначения, обеспечивающий расширение прав и возможностей пользователей и способствующий росту экосистемы посредством устойчивого механизма вознаграждения".

По словам источника, калькулятор Profit-mine показывает, что Ryzen 9 7950X генерирует около 3 долларов прибыли в 24 часа по текущему курсу. Эта цифра учитывает затраты на электроэнергию (при работе чипа на 170 Вт), хотя очевидно, что прибыль будет варьироваться в зависимости от местоположения человека и, конечно же, общей изменчивости цен рынка криптовалют в целом.

Три доллара могут показаться не такой уж большой суммой в течение 24 часов, но это составляет около 90 долларов в месяц. Все еще мало. Однако если такой уровень прибыли сохранится, вполне возможно, что гигантские майнинговые фермы захотят приобрести как можно больше процессоров 7950X для масштабирования прибыли. Всего 10 майнинговых установок с 7950X внутри увеличивают ежемесячную цифру с 90 долларов до 900 долларов. А 100 установок будут приносить ежемесячную прибыль в размере 9000 долларов по текущему курсу. При некоторой настройке напряжения процессора есть возможность выжать еще больше денег из каждого чипа.

Ryzen 9 7950X - это 16-ядерный/32-поточный процессор на базе Zen 4 с базовой тактовой частотой 4,5 ГГц, максимальной тактовой частотой в режиме Boost 5,7 ГГц и 64 МБ кэш-памяти третьего уровня. Примечательно, что он поддерживает набор инструкций AVX512, которым пользуются некоторые криптографические системы, включая QUBIC (а именно те, которые лучше всего работают на аппаратном обеспечении ЦП).

Еще слишком рано паниковать, хотя эту ситуацию определенно стоит отслеживать. А в отдельном посте MEGAsizeGPU заявляет: "Похоже, что новый раунд майнинга на графических процессорах очень близок. 4060 и 4060 Ti уже в дефиците в некоторых провинциях Китая".

Больше ясности вероятно появится после ожидаемого в следующем месяце события халвинга биткойнов, которое по-видимому станет одной из движущих сил недавнего возрождения криптовалюты.