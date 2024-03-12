Новая заметка от известного источника предлагает заманчивый взгляд на многопоточную производительность этих процессоров.

Это потому, что, насколько нам известно, архитектура Lion Cove, которую будет использовать конструкция Lunar Lake для своих P-ядер, не поддерживает Hyper-Threadi. Согласно более ранним утечкам, почтенная технология одновременной многопоточности Intel Hyper-Threading наконец-то исчезнет из набора функций потребительских процессоров с появлением Lunar Lake, в результате чего P-ядра будут иметь только одно логическое ядро на физическое ядро, как и E-ядра.

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Для этого есть разные причины, но существовало опасение, что из-за этого изменения производительность многопоточных задач пострадает. Оказывается это может быть неправдой. Если информация Bionic Squash (@SquashBionic на Xwitter)достоверная, то Lunar Lake будет "почти на 50% быстрее" в многопоточной работе по сравнению с Meteor Lake-U, семейством процессоров Core Ultra мощностью 15 Вт.

Это означает, что такие приложения, как Cinebench и Geekbench продемонстрируют огромный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями. Обычно это происходит потому, что количество ядер увеличивается. Meteor Lake-U имеет только два P-ядра и восемь E-ядер в дополнение к вездесущей паре LP-E-ядер Meteor Lake. Между тем ранний слайд обещал базовую комплектацию из четырех P-ядер Lion Cove в моделях Lunar Lake мощностью 17–30 Вт:

Ожидается, что Lunar Lake станет значительным шагом вперед по сравнению с Meteor Lake с обновленной архитектурой для каждого компонента: P-ядер, E-ядер, графического процессора и NPU. Это означает лучшую производительность искусственного интеллекта, лучшую производительность в играх и лучшую производительность приложений по сравнению с Meteor Lake-U.