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Niko4123
Появились слухи о конфигурации Geforce следующего поколения Blackwell
Сощбщают, что Blackwell GPU GB203 имеет меньше GPC, чем предыдущая модель.

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Поскольку первые чипы предстоящего поколения Nvidia Blackwell вероятно находятся на заключительной стадии разработки, слухи об отдельных графических процессорах и их конфигурации в настоящее время появляются снова и снова. Например блогер @kopite7kimi недавно объявил на X, что второй по величине игровой графический процессор GB203 будет иметь только шесть кластеров графической обработки (GPC).

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Неясно в какой степени это заявление подтверждается доступной ему информацией. Однако если предположить, что это правда, то по отношению к предыдущей модели возникает интересная ситуация. Графический процессор AD103 имеет семь GPC, каждый из которых включает в себя механизм растеризации и шесть текстурных блоков. Отдельные кластеры GPC в Блэквелле вероятно будут шире, и следовательно более эффективны. Кроме того Nvidia вероятно установит больше SM (потоковых мультипроцессоров) на GPC, чтобы увеличить количество шейдеров, и следовательно вычислительную мощность.

С текущими графическими процессорами Nvidia обычно использует 12 SM на GPC. Однако вероятно будет больше чипов Blackwell, и следовательно видеокарт RTX 5000, чтобы новые модели могли выделяться дополнительными шейдерами. Например для флагманской модели GB202 обсуждалась конфигурация с 16 SM на GPC. Если вы примете это предположение для чипа GB203, он будет иметь на 20 процентов больше шейдеров по сравнению с AD103 с семью GPC и 80 SM. При условии конечно, что количество шейдеров на SM останется прежним и Nvidia не установит чуть больше или меньше блоков в отдельные графические процессоры.

В этом случае останется огромный разрыв по сравнению с флагманским графическим процессором GB202, который, как сообщают, имеет в два раза больше GPC, и следовательно в два раза больше шейдеров. Это немного увеличит нынешний разрыв в 80 процентов. Конечно это не более достоверно, чем другие предположения циркулирующие в настоящее время. Кроме того значения производительности могут быть определены лишь в очень ограниченной степени на основе конкретно известных ключевых данных до тех пор, пока не известна конкретная производительность отдельных вычислительных блоков. Как обычно это еще неизвестно, пока не появится более подробная информация об игровых графических процессорах на базе Blackwell. Вероятно в ближайшем будущем информация станет  более конкретной, поскольку первые готовые чипы вероятно скоро сойдут с производственной линии TSMC.

#geforce #blackwell
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