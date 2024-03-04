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Niko4123
EK представила Quantum In Win 977EK: кастомный корпус с водяным охлаждением в люкс-сегменте
Эксперты по водяному охлаждению из компании EKWB, более известной как EK Water Blocks, вместе со специалистами по корпусам из In Win представили очень дорогой корпус с нестандартным контуром.

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Новый алюминиевый корпус рассчитан даже на самые сложные системы водяного охлаждения с индивидуальным контуром. Размеры корпуса составляют 525 × 250 × 575 мм, а объём - 75,5 литров. Набор материалов из алюминия, высокопрочной стали и стекла призван обеспечить стабильность и солидный внешний вид. Цена составляет 799,89 евро.

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Теплообменники и вентиляторы прикреплены к съемным кронштейнам в корпусе. В крышке и/или основании предусмотрено место для трех вентиляторов диаметром 120 или 140 мм или одного радиатора диаметром 360 мм или 420 мм. Корпус предназначен для материнских плат форм-факторов E-ATX, ATX и Micro-ATX и имеет в общей сложности восемь слотов расширения.

EK Quantum In Win 977EK предназначен для радиаторов Quantum собственной разработки EKWB S-серии, но также может работать с теплообменниками B-серии и других марок. Однако производитель отмечает, что в таких случаях требуется определенный уровень доработки, а сборка рекомендуемой серии S должна быть особенно простой в реализации. Кнопка запуска на обеих моделях имеет подсветку A-RGB.

Лоток материнской платы, который также можно повернуть на 90 градусов, а также все кронштейны корпуса легко разобрать и вытащить, а многочисленные различные варианты расположения вентиляторов и радиаторов оставляют много возможностей для индивидуальной настройки.

Более подробная информация представлена на странице продукта. Начало продаж EK Quantum In Win 977EK запланировано на 5 апреля, но его уже можно предварительно заказать на сайте производителя.

#ek #quantum in win 977ek
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