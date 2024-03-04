Появилось первое упоминание о продукте из источника за пределами NVIDIA.

Выступая перед отраслевыми аналитиками во время телеконференции с инвесторами, главный операционный директор Dell Джефф Кларк отметил, что он "взволнован" тем, "что происходит с B100 и B200". Это интересно, поскольку NVIDIA еще не анонсировала продукты под названием "B200". Это будут фактические названия поставляемых продуктов, а не кодовые имена графических процессоров, поскольку мы действительно уже знаем, что "GB200" - это кодовое имя будущего графического процессора. Между тем B100 упоминался в последней дорожной карте NVIDIA как преемник H200 для ускорения вычислений. Из этого можно сделать вывод, что это вероятно, самая мощная конфигурация графического процессора Blackwell.

реклама

Далее он рассказал о том, что B200 станет для Dell возможностью продемонстрировать свой инженерный опыт, особенно в отношении реализации жидкостного охлаждения, о чем интересно поговорить после того, как он сказал, что вам "не нужно прямое жидкостное охлаждение" для GPU мощностью 1000 Вт.

Графический процессор H200 Tensor Core уже имеет максимальную расчетную тепловую мощность 700 Вт. Интересно будет ли Blackwell работать на 50% быстрее, чем H200. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг известен заявлением, что "Закон Мура мертв", и в этом контексте увеличение энергопотребления действительно является единственным способом добиться такого огромного скачка производительности между поколениями.

Другой интересный вывод из высказываний Кларка заключается в том, что Блэквелл очевидно появится не раньше следующего года. Это не совсем ясно из дорожной карты NVIDIA, которая помещает B100 и другие продукты на базе Blackwell во вторую половину 2024 года. Всегда возможно, что он ошибается на этот счет, но если кто-то за пределами NVIDIA может это знать,то им был бы главный операционный директор Dell. Есть большая вероятность, что NVIDIA расскажет о Blackwell на GTC 2024, которая начнется 18 марта.