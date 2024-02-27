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Niko4123
Производство HBM3E Micron со скоростью 1,2 ТБ/с набирает обороты
Поскольку спрос на ИИ стремительно растет

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Это примечательно отчасти потому, что 24 ГБ 8H HBM3E от Micron станет частью графических процессоров NVIDIA H200 с тензорными ядрами, поставки которых запланированы на второй квартал этого года. Кроме того, чем больше игроков, тем веселее  - конкурент SK hynix недавно объявил, что уже распродал свою долю HBM на весь 2024 год.

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"С успехом HBM3E компания Micron получает следующие достижения: лидерство по срокам выхода на рынок, лучшие в своем классе характеристики в отрасли и дифференцированный профиль энергоэффективности", - заявил Сумит Садана, исполнительный вице-президент и главный бизнес-директор Micron Technology. "Рабочие нагрузки ИИ в значительной степени зависят от пропускной способности и емкости памяти, и Micron имеет очень хорошие возможности для поддержки значительного роста ИИ в будущем благодаря нашей лидирующей в отрасли дорожной карте HBM3E и HBM4, а также нашему полному портфолио решений DRAM и NAND для приложений ИИ."

Производительность, на которую ссылается Садана, - это огромная скорость вывода 9,2 ГБ/с, что приводит к пропускной способности памяти более 1,2 ТБ/с. Она также энергоэффективна - Micron утверждает, что ее память HBM3E потребляет на 30% меньше энергии, чем конкуренты.

Для потребителей это не так уж много значит, по крайней мере напрямую: AMD тестировала HBM в своих игровых графических процессорах Vega, но соотношение цены и производительности просто не может конкурировать с GDDR. Хотя чистая пропускная способность имеет значение, в потребительской сфере объем приоритетнее. Мы также не хотим представлять, насколько дороже будет стоить игровая видеокарта от AMD, Intel и NVIDIA с памятью HBM вместо GDDR.

Micron заявляет, что ее HBM3E в настоящее время предлагает 24 ГБ емкости, но пробует 36 ГБ 12-HBM3E для партнерских решений, которые дебютируют в марте.

#micron #hbm3e
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