Спрос на высокопроизводительные процессоры искусственного интеллекта, такие как GH200 и конкурирующий процессор AMD Instinct MI300, который также использует HBM, настолько высок, что производитель памяти SK hynix полностью распределил ожидаемое производство HBM на весь 2024 год.

В блоге компании вице-президент SK hynix Ки-Тае Ким говорит именно об этом:

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"Основой продаж полупроводников является превентивное обеспечение потребностей клиентов и переговоры о продаже качественной продукции на лучших условиях. У нас есть хороший продукт, так что теперь это битва за скорость. HBM в этом году уже "распродана". Хотя 2024 год только недавно начался, мы уже готовимся к 2025 году, чтобы доминировать на рынке".

Конечно это отличная новость для SK hynix, но также интересно осознавать, что поставки этих высококлассных графических процессоров могут быть ограничены возможностью приобретения для них памяти. Конечно, SK hynix - не единственная компания, продающая HBM. Как местный конкурент Samsung, так и американская фирма Micron анонсировали превосходные продукты HBM3e. Однако компания SK hynix первой выпустила на рынок HBM3e, и возможно именно поэтому она добилась наибольшего успеха.

Чип Grace Hopper от NVIDIA с пропускной способностью памяти почти 5 ТБ благодаря SK hynix HBM3e

Когда HBM появится на потребительских графических процессорах? Хороший вопрос. Реальность такова, что картам GeForce и Radeon просто не нужна такая пропускная способность памяти, которую обеспечивает HBM.

Фактически в своих последних картах и AMD, и NVIDIA сузили шины памяти, по крайней мере на младших моделях. Это связано с тем, что клиентские графические процессоры больше выигрывают от наличия работоспособного встроенного кэша, чем от памяти с очень высокой тактовой частотой. Кроме того, если вы считаете, что графические процессоры сейчас дороги, вам определенно не понравится цена GPU с HBM на борту, особенно с учетом того, что они будут бороться за спрос с высокопроизводительными компонентами центров обработки данных.