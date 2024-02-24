взрывать ключи или вызывать пожары

Группа исследователей из Университета Флориды недавно опубликовала документ, посвященный VoltSchemer, который описывается как "набор инновационных атак, которые предоставляют злоумышленникам контроль над имеющимися в продаже беспроводными зарядными устройствами". Согласно документу, атаки осуществляются путем изменения выходного напряжения источника питания беспроводного зарядного устройства, что в конечном итоге создает электромагнитные помехи. Эти помехи затем могут быть использованы для вызова голосовых команд в схемах голосовых помощников смартфона или даже повреждения устройства.

реклама

Зарядные панели, такие как зарядные устройства Qi, используют протокол связи, который обеспечивает безопасную зарядку, поэтому зарядная панель не подает питание постоянно, когда устройство заряжается. Однако этими коммуникациями можно манипулировать так, что зарядная панель начнет небезопасно заряжать устройство, что может привести к его повреждению или уничтожению. Исследователи провели подобную атаку на Samsung Galaxy S8 и обнаружили, что несмотря на попытки остановить передачу энергии и выключение телефона, температура устройства достигла 81°С.

Помимо смартфонов, этот тип атаки может быть использован против других металлических предметов, находящихся на планшете беспроводной зарядки, которые вы обычно не заряжаете. Например, некоторые зажимы на блокноте были нагреты до 238°С. Этой температуры достаточно, чтобы зажечь бумагу. Кроме того, был "заряжен" автомобильный ключ, и его батарейка взорвалась, USB-накопитель фактически расплавился, а SSD-накопитель перегрелся и потерял данные, а также некоторые другие вещи были расплавлены и уничтожены.

Несмотря на эти риски, мы не ожидаем, что это станет широко распространенной угрозой. Эта атака требует, чтобы злоумышленник имел контроль над источником питания, для чего требуется физический доступ. Тем не менее, это явлется риском, и поэтому исследователи связались с производителями беспроводных зарядных устройств, чтобы решить эту проблему в будущем.