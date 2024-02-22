с огромным повышением производительности ИИ

Новейшая технология чипов Neoverse основана на вычислительной архитектуре Arm, и это объявление просто открывает этот новый Arm IP, который теперь доступен компаниям для лицензирования создания чипов для потребительского рынка, центров обработки данных и корпоративных рынков. Компания также предоставила несколько кодовых названий для платформ следующего поколения CSS V-серии (Vega) и N-серии (Ranger), которые по мнению некоторых, в конечном итоге станут продуктами Neoverse V4 Adonis и N4 Dionysus.

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По словам компании Arm, ее технология Neoverse CSS V3 предлагает "самый быстрый путь от концепции до развертывания облачных вычислений следующего поколения для ее глобальных партнеров". Она также предлагает "значительное увеличение производительности", лучшую эффективность и дифференцированные функции.

Продукт Arm Neoverse CSS V3 будет предназначен для высокопроизводительной V-серии. Arm рекламирует его как улучшение производительности на сокет на 50% по сравнению с CSS N2 последнего поколения. Neoverse CSS V3 имеет 64 ядра на кластер и до 128 ядер на сокет, а также поддерживает функции памяти и ввода-вывода, такие как PCIe Gen5, CXL 3.0 и HBM3.

Arm отметила, что он выполняет "недифференцированную тяжелую работу, позволяя партнерам создавать специализированные микросхемы с меньшими затратами, с меньшими рисками и более быстрым выходом на рынок по сравнению с традиционными методами разработки". Компания добавила: "В основе этого CSS лежит процессор Neoverse V3".

Возможно самая интересная возможность этой новой архитектуры заключается в том, что по словам компании, эта технология может помочь предоставить вычислительную платформу в стиле NVIDIA Grace Hopper для индивидуальных решений, если у клиентов есть собственный ускоритель искусственного интеллекта.

Еще один аспект анонса касается Neoverse CSS N3 как части дорожной карты CSS N-серии. Говорят, что эта технология Arm обеспечивает увеличение производительности на ватт на 20% по сравнению с CSS N2. Платформа теперь будет предлагать от 8-ми до 32 ядер, при этом 32-ядерный вариант может работать с TDP до 40 Вт.

Дермот О’Дрисколл, вице-президент по продуктовым решениям подразделения инфраструктуры компании Arm, отметил: "Мы настраиваем CSS N3, чтобы заполнить пробел, который мы видим на рынке высокоэффективных вычислений, отвечающих требованиям производительности инфраструктуры".

Хотя объявление Arm является захватывающим, ожидается, что оно не будет просто объявлением, которое подтолкнет компании в массовом порядке к архитектуре Arm. Однако Мохамед Авад, старший вице-президент и генеральный директор инфраструктурного бизнеса Arm, объяснил: "Платформы, которые мы представили сегодня, представляют собой лучшее поколение Arm Neoverse. Тем не менее, они станут основой продуктов и услуг следующего поколения, которые будут создавать партнеры по мере того, как будет внедряться все больше рабочих нагрузок ИИ и проникать во весь континуум вычислений".

Сегодня еще больше света на архитектуру Arm пролило заявление Intel о том, что она будет "поддерживать стартапы в разработке технологий на базе Arm и предлагать необходимую интеллектуальную собственность, поддержку производства и финансовую помощь для содействия инновациям и росту". Компания также добавила, что будет сотрудничать с Arm, чтобы "предоставлять передовые услуги по производству систем на кристаллах (SoC) на базе Arm".