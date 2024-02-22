По словам Apple, срок службы батареи iPhone 15 даже лучше, чем было обещано изначально. Способность сохранять не менее 80% исходной емкости заряда после 1000 циклов зарядки, что в два раза лучше, чем Apple предлагала в iPhone 14.

Увеличенный срок службы батарей касается всех четырех моделей линейки iPhone 15, что является хорошей новостью для каждого владельца. Как правило более крупная модель, такая как iPhone 15 Pro Max, имеет лучшие характеристики батареи из-за своего размера, но не на этот раз. Отсутствие необходимости обновлять какое-либо программное или аппаратное обеспечение это скорее подтверждение того, что такая возможность уже существовала, вместе с настройками программного обеспечения с течением времени.

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Эта хорошая новость призвана уравновесить некоторые жалобы, которые некоторые пользователи подавали против Apple и ее аккумуляторов в предыдущих продуктах. Понятно, что срок службы батареи может быть сложной проблемой, которая включает в себя нагрев, производительность и другие факторы, снижающие срок службы продукта, которые иногда могут быть непредсказуемыми.

Учитывая предстоящие правила ЕС, касающиеся срока службы батареи на мобильных телефонах, это положительное развитие в iPhone 15 от Apple может свидетельствовать в пользу Apple. В последние годы особое внимание привлекли вопросы энергоэффективности, а также возросшие усилия по снижению воздействия на окружающую среду. Более долговечная батарея - это та, которую не выбрасывают на свалки и которая остается пригодной к использованию, сокращая долгосрочные массовые отходы.

У старых моделей iPhone, предшествовавших iPhone 15, не было никаких обновлений срока службы батареи: после 500 циклов зарядки сохранялось 80% исходной работоспособности. Вместе с грамотно спроектированным аппаратным обеспечением и аккумуляторной системой, скрытое управление питанием Apple в iOS безусловно также сыграло свою роль в такой эффективности аккумулятора.



