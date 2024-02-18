На канале Orange Buddha представлены обе модели Claw: Core Ultra 7 155H и Core Ultra 5 135H.

Неудивительно, что ROG Ally одерживает явную победу в Cyberpunk 2077 над MSI Claw. В обзоре Orange Buddha не так уж хорошо отзываются о Claw; есть жалобы на уровень шума, вес машины и ее плохую производительность, особенно по сравнению со средним временем автономной работы.

реклама





Действительно, если вы посмотрите на тактовую частоту и использование памяти SoC в оверлеях RTSS в тестах, станет ясно, что с Claw происходит что-то забавное. Тактовая частота процессора значительно ниже, чем на машине Ryzen Z1 Extreme, несмотря на то, что машина имеет более высокий предел TDP - 40 Вт.

Please, Komin в целом сделал более позитивное заключение, чем другой канал. Рецензенты высоко оценили яркий экран системы с высоким разрешением, ее громкие и четкие динамики, четкое управление, и в отличие от обзора канала Orange Buddha низкий шум вентилятора. Однако они также отметили, что машина очень тяжела в руках, что интерфейсное программное обеспечение MSI не готово к использованию в прайм-тайм и что производительность довольно низкая.

Честно говоря у ROG Ally и даже у Steam Deck были серьезные проблемы на старте продаж. Мы ожидаем, что будущие обновления программного обеспечения как от Intel, так и от MSI улучшат Claw.