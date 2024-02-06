мощность увеличена со 110 Вт до 270 Вт

Инструмент NVIDIA RT Remix позволяет моддерам-любителям вдохнуть новую жизнь в старую классику. Max Payne, игра начала 2000-х, имеет в среднем более 1400 кадров в секунду на RTX 4080. Внедрение мода RTX и его эффектов трассировки пути снижает частоту кадров до 65 кадров в секунду. Аналогичные результаты наблюдаются в Grand Theft Auto San Andreas, где средний показатель составляет более 300 FPS на RTX 4080 при разрешении 1440p.

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При подключении RTX Remix частота кадров падает ниже 50 кадров в секунду при включенном масштабировании DLSS в режиме "Качество". Будучи проектом для любителей, эта реализация Remix похожа на сырую версию моддинга шейдеров.

Графические процессоры следующего поколения RTX 5090 и 5080 сделают такие моды более широко используемыми. А пока мы просто будем следить за проектом Remix, который набирает обороты (и надеемся, в процессе этого будет достигнута дополнительная производительность). Мод трассировки пути GTA San Andreas RTX Remix выглядит великолепно, но у него есть свои проблемы.

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Большинство недостатков затрагивают модели персонажей. Текстуры страдают от чрезмерного контраста в темных областях. Штаны главного героя выглядят размытыми, а голова отражает очень много света. Мы уверены, что вы можете заметить еще несколько артефактов в разных местах, но это ожидаемо от бесплатного мода. Вы можете скачать мод San Andreas RTX Remix здесь.