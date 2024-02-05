Еще в декабре 2023 года Барри Шварц опубликовал на X фотографию, отметив, что ссылка на кеш в Google исчезла.

Он проверил десятки запросов и не смог найти кешированные страницы, которые искал. 29 января другой пользователь X спросил, действительно ли у Барри полностью исчезли кэшированные ссылки. После чего Барри связался с @searchliasion, представителем Google по поиску, и тот объяснил, что эта функция была удалена.

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Представитель Google Search объяснил, что это одна из старейших функций Google, которая "предназначена для того, чтобы помочь людям получить доступ к страницам, на которые вы часто заходите". Однако в настоящее время это не такая уж проблема, поэтому было принято решение отказаться от этой функции. Учитывая это, некоторые сайты предлагают альтернативу, которую возможно Google вскоре постарается включить в поиск. Wayback Machine Интернет-архива может служить псевдозаменой.

Wayback Machine - это полезный инструмент, с помощью которого вы можете подключить практически любой сайт и получить его версии, созданные много лет назад. Это имеет практическое применение, например для просмотра того, как изменилась информация на веб-сайте, например условия использования или политика конфиденциальности. Вы также можете использовать его для сбора данных и информации на веб-сайте, если вам нужны детали, которые могли быть удалены.

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В конце концов когда говорят, что что-то выложенное в Интернет, остается в Интернете, это не шутка. Хотя Google больше не способствует этому с помощью кэшированных страниц, есть и другие игроки, такие как Internet Archive.