Согласно утечкам, он будет основан на ядрах процессора Zen 5, ядрах графического процессора RDNA 3.5 и аппаратном обеспечении NPU XDNA 2, все они будут изготовлены по техпроцессу N4 TSMC.

Kraken Point будет меньшим чипом, всего с восемью ядрами процессора вместо двенадцати, как у Strix Point. У него также будет иной графический процессор, хотя производительность NPU, похоже будет в том же диапазоне, что и у Strix Point.

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Последняя утечка от блогера Everest (@Olrak29_ на Xwitter) заключается в том, что Kraken Point на самом деле будет иметь всего четыре ядра Zen 5 наряду с четырьмя ядрами Zen 5c. Ядра "c" предлагают тот же набор функций и возможностей, что и ядра стандартные ядра, но они не имеют такой высокой тактовой частоты и более эффективны при более низких тактовых частотах, что приводит к повышению эффективности.

Everest также объявил, что на чипе Kraken Point на самом деле будет только четыре WGP RDNA 3.5. Это эквивалентно 8 CU или 512 шейдерным процессорам. Эти четыре WGP по-прежнему будут давать графический процессор с примерно 5 терафлопс пиковой теоретической вычислительной пропускной способности FP32, так что это все еще достатчно мощная интегрированная графика. Действительно это та же конфигурация, что и в процессоре Ryzen 7035 или Steam Deck, только с новейшей графической архитектурой вместо RDNA 2.

Strix Point похоже предназначен для ноутбуков премиум-класса, а Strix Halo может представить совершенно новый класс ПК-продуктов. Kraken похоже выглядит специально разработан для ультратонких ноутбуков и портативных консолей. Ayaneo любит снижать тактовую частоту процессора и отключать ядра чипов в своих карманных компьютерах, чтобы позволить графическому процессору получить больше TDP. Легко представить процессор Kraken с двумя, тремя или даже всеми ядрами Zen 5, отключенными, чтобы полагаться на более медленные (но более эффективные) ядра Zen 5c в портативном компьютере.

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Эти процессоры вероятно будут анонсированы на выставке CES в начале следующего года, поэтому мы не увидим их в ближайшее время. Как обычно ожидается, что AMD представит свою базовую архитектуру Zen 5 на своей платформе для настольных ПК с процессорами Granite Ridge. Они могут появиться на выставке Computex уже в мае этого года.