Хотя это обновление BIOS должно попасть в руки потребителей в день покупки этого графического процессора, рецензенты получили ранний доступ и поэтому могли столкнуться с неточными результатами. Также возможно, что некоторые розничные устройства будут поставляться с более ранней версией BIOS.

Снижение производительности для этих проблемных ранних реализаций BIOS, похоже на целых 5% ниже, чем у других графических процессоров GeForce RTX 4070 Ti Super, что является довольно значительным отрывом.

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Если игнорировать дополнительные 4 ГБ видеопамяти, которые теперь есть в новом графическом процессоре, реальная игровая производительность в сценариях без ограничений по видеопамяти не будет слишком привлекательной для нынешних геймеров в свете этой 5%-ной потери. Это обновление BIOS повысит производительность до ожидаемого уровня, что избавит вас от беспокойства по поводу недостаточной скорости.

MSI поспешила извиниться и выпустить новое обновление BIOS, которое должно привести его в соответствие с остальными моделями GeForce RTX 4070 Ti Super.

Единственной затронутой моделью, похоже является GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X, BIOS которой был обновлен до версии 95.03.45.40.F0. MSI также воспользовалась этой возможностью, чтобы внимательно изучить другие продукты линейки GeForce RTX 4070 Ti Super и в качестве меры предосторожности выпустит обновления BIOS для этих продуктов. Версия Ventus 3X OC GeForce RTX 4070 Ti Super, похоже не пострадала.

Обновления BIOS для продуктов обычно являются обычным явлением для материнских плат и других компонентов, но графические процессоры, как правило не требуют их так часто. Обычно они решают проблемы, подобные тем с которыми столкнулась MSI, или возможно когда энтузиасты возятся с самим BIOS.

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Поскольку обзоры в день релиза имеют первостепенное значение, некоторый ущерб возможно уже был нанесен моделями раннего доступа в руках рецензентов, которые не смогли получить точные результаты, но потребители должны получить работающий графический процессор, который работает так, как ожидалось, после этого обновления BIOS от MSI.