Одна из тем о которой мало говорят, но которая не менее актуальна, - это использование искусственного интеллекта в военной промышленности.

В этом месяце Forbes сообщил о генеральном директоре-миллиардере Эрике Шмидте, который строит сеть ООО для стартапа под названием White Stork. Хотя White Stork, как сообщается, не является публичной компанией, похоже ни для кого не секрет, что она существует и разрабатывает "беспилотник массового производства, который использует искусственный интеллект для визуального наведения и может функционировать в условиях отсутствия связи, создаваемых помехами GPS". Это неудивительно, учитывая публичную поддержку Шмидтом использования дронов в качестве оружия, особенно в Украине..

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Сара Эмерсон и Ричард Ниева из Forbes объясняют, что Шмидт был опубликован в нескольких изданиях, объясняя использование дронов-камикадзе, которые «могут летать над полем боя и уничтожать цели". Похожая риторика упоминалась в более поздней статье, но, что любопытно, ни в одной из этих статей, как сообщается, не объяснялись деловые интересы Шмидта в этом вопросе. Кроме того похоже, мало что известно о возможных связанных с этим встречах Шмидта с лидерами украинского правительства и технологий.

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В конце концов, вы можете сделать свои собственные выводы об использовании ИИ для распознавания целей ударных дронов. Однако достаточно сказать, что кто-то воплощает в жизнь свои фантазии о Тони Старке. Возможно, это первый шаг к сожжению всего мира дотла.