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Niko4123
Супер-хит Palworld устанавливает рекорды
количество одновременных пользователей в Steam стремительно растет до 1 миллиона

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Многопользовательская видеоигра Palworld с открытым миром переносит игроков в фантастическую вселенную, где приятелей можно использовать для сражений, работы на фермах или фабриках, продавать другим, а если игрок получит закуски, их даже можно будет съесть. Игра стала настолько популярной, что вызвала сбои в работе серверов Steam и потребовала экстренной встречи с Epic для добавления обновления в онлайн-сервисы Epic.

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В своем твите Palworld сообщила, что достигла "самого высокого количества одновременных игроков среди всех платных игр в истории Steam". Это достижение превзошло другие игры в списке, такие как Cyberpunk 2077, Elden Ring и Baldur’s Gate 3.

Palworld также продала более 4 миллионов копий всего за 3 дня. Компания добавила в твиттере, что в какой-то момент игра продавалась со скоростью 86 000 единиц в час. Учитывая "очень положительный" прием в Steam, эти цифры наверняка будут продолжать расти.

Однако игра не лишена ранних ошибок. Одной из них является то, что игроки использующие "Препарат для сброса памяти", видят постоянное снижение своей силы захвата. Команда разработчиков заявляет, что изучает проблему, но просит игроков "пожалуйста, воздержитесь от его использования до завершения расследования/исправления".

Некоторые поклонники покемонов также недовольны игрой, отметив в социальных сетях, что Palworld слишком похож на их любимых покемонов. 

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Если оставить в стороне ошибки и недовольных фанатов покемонов, Palworld взял штурмом мир компьютерных игр. С такими ошеломляющими цифрами за такой короткий период времени будет интересно посмотреть, как далеко может зайти эта игра. Palworld доступен в Steam в настоящее время со скидкой 10% за 26,99 долларов

#palworld
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