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Niko4123
Меtа* планирует закупить 350 000 AI-графических процессоров NVIDIA H100 для содания ИИ
на сумму 10,5 миллиардов долларов в 2024 году

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Гонка за созданием искусственного общего интеллекта накаляется, и несколько ключевых игроков отрасли, таких как Google и Microsoft (с OpenAI), вкладывают в это значительные ресурсы в последние годы. В своем посте в Instagram генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о намерении Meta теперь также активно сотрудничать с этим отделом.

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Согласно сообщению, Meta планирует инвестировать в приобретение  350 000 единиц AI-графических процессоров NVIDIA H100 к концу 2024 года, получив доступ к эквиваленту 600 000 NVIDIA H100 для всех своих вычислительных блоков. Для справки: согласно диаграмме, представленной ниже, любезно предоставленной Omdia Research, ближайшим по количеству с 2023 года является Microsoft со 150 000 графическими процессорами H100. Остальные игроки отстают еще больше.

Приобретение 350 000 графических процессоров H100 стоимостью в среднем 30 000 долларов США за штуку обойдется Meta примерно в 10,5 миллиардов долларов, не говоря уже о последующих эксплуатационных расходах, учитывая всю электроэнергию, которую эти графические процессоры будут потреблять при TDP 700 Вт каждый.

Meta в настоящее время тренирует свою модель следующего поколения Llama 3, и Марк Цукерберг выразил заинтересованность в "ответственном" открытии исходного кода в будущем. Их предыдущие модели Llama и Llama 2 также имели открытый исходный код. Они также планируют объединить два своих основных исследовательских направления в области искусственного интеллекта: группу FAIR (фундаментальные исследования искусственного интеллекта) и отдел GenAI.

ИИ, если он когда-либо будет достигнут, скорее всего станет ценным товаром, источник которого никогда не будет раскрыт публике, а в случае с Meta, когда Марк Цукерберг будет иметь контрольный пакет акций компании, возможно даже будет находиться в руках одного человека. 

Усилия Meta по проникновению в сферу технологий были мягко говоря непростыми: огромные потери в подразделениях Metaverse и VR вместе взятые составили миллиарды долларов.

В любом случае, если и есть одна компания, которая получит большую выгоду от всего этого, так это поставщик оружия для продолжающейся битвы за доминирование в области ИИ: NVIDIA. Intel, AMD и другие поставщики все еще догоняют ее, и разрыв по-прежнему велик. На момент написания этой статьи акции NVIDIA достигли очередного исторического максимума в 594 доллара и не показывают никаких признаков снижения.

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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

#искусственный интелект #меtа
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