Ryzen лидирует в продажах в интернет-магазине Mindfactory (Германия): за вторую неделю января было продано 1340 единиц.

Процессор AMD с поддержкой 3D V-Cache, Ryzen 7 7800X3D возглавляет чарты бестселлеров большинства розничных продавцов, включая Amazon, Newegg, B&H, Microcenter, BestBuy и Mindfactory. Благодаря многоуровневому 3D-кешу процессор 7800X3D обогнал гораздо более дорогие чипы синего конкурента AMD. Последние данные продаж Mindfactory (через TechEpiphany) показывают, что ситуация не изменится в ближайшее время:

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Ryzen 7 5800X3D был вторым по популярности процессором: было продано около 600 единиц. Ryzen 7 7500F занял третье место с еженедельным показателем в 490 единиц. Самый продаваемый SKU Intel, Core i9-14900K, был продан в количестве всего 80 экземпляров наряду с 14700K и 7900X.