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Niko4123
Seagate Ramps выпускает революционные жесткие диски емкостью 30 ТБ
открывая новую эру в сфере хранения больших объемов данных

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Seagate объявляет о выпуске своей платформы жестких дисков Mozaic 3+, которая позволит ей предлагать клиентам жесткие диски с огромной емкостью более 30 ТБ. В этих новых жестких дисках используется разработанная компанией технология магнитной записи с подогревом (HAMR), а плотность записи на пластину может достигать 3 ТБ. Тем не менее Seagate утверждает, что уже уверенно движется к достижению плотности 4 ТБ и 5 ТБ на пластину.

Однако не только технология HAMR имеет значение в этих новых накопителях. Seagate также использует материалы Superlattice Platinum-Alloy, которые позволяют компании достичь стабильности, необходимой для использования носителей меньшего размера. Это ключевая технология, которая позволяет Seagate достичь той плотности, которую они сейчас могут предложить клиентам.

Более того, эти новые жесткие диски также используют Plasmonic Writer. Компании Seagate необходимо было сделать это обновление из-за использования носителя из платинового сплава Superlattice. Этот новый модуль записи невероятно мал и использует нанофотонный лазер для создания теплового пятна на диске для надежной записи данных.

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Центры обработки данных получат значительные преимущества благодаря новым технологиям, которые Seagate выводит на рынок. По заявлению компании, эта новая платформа "использует примерно те же материальные компоненты, что и жесткие диски PMR, при этом значительно увеличивая емкость, что позволяет центрам обработки данных значительно снизить затраты на приобретение хранилища и эксплуатационные затраты, включая улучшение энергопотребления на 40% на терабайт".


#ssd #seagate ramps
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