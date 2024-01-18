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Niko4123
Утечка характеристик GeForce RTX 3050 6 ГБ показывает значительное сокращение ядер
Ожидается также, что TGP сократится почти вдвое - со 130 Вт до 70 Вт, что составляет снижение чуть более чем на 46%.

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Ссылаясь на информацию, полученную от партнеров NVIDIA, на сайте говорится, что GeForce RTX 3050 6 ГБ будет иметь 2304 ядра CUDA, что на 10% меньше по сравнению с 2560 ядрами CUDA, имеющимися в текущей модели с 8 ГБ памяти. На сайте также утверждается, что шина памяти будет урезана до 96-битной вместо 128-битной, в результате чего пропускная способность памяти составит 168 ГБ/с. Это более радикальное сокращение пропускной способности на 25% в сочетании с уменьшением объема памяти на 25%.

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Что касается частот графического процессора, они также будут снижены. Если предположить, что партнеры NVIDIA  предоставляют точную информацию, частота ядра снизится на 32% с 1552 МГц до 1042 МГц, а тактовая частота Boost будет на 17% меньше, снизившись с 1777 МГц до 1470 МГц.

Очевидно, что все это приведет к значительному снижению производительности по сравнению с текущей моделью, хотя когда она появится, она должна быть более дешевой. 

Меньший TGP должен позволить карте получать необходимую мощность из слота PCIe, а не подключаться непосредственно к блоку питания. Кроме того ходили разговоры о моделях GeForce RTX 3050 6 ГБ с пассивным охлаждением (без вентилятора), которые выходят на рынок, что могло бы стать потенциальным благом для геймеров, собирающих воедино тихий ПК.

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Цены NVIDIA будут определять, являются ли урезанные характеристики разумными. Для справки: самая дешевая модель емкостью 8 ГБ, которую мы можем найти, - это карта Gigabyte GeForce RTX 3050 Windforce OC с заводским разгоном, которая продается на Amazon за 219,99 долларов. Мы также нашли ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 в продаже за 229,99 долларов, что является следующей самой низкой ценой, которую мы нашли. Предыдущие слухи предполагают, что вариант с 6 ГБ памяти может дебютировать по рекомендованной розничной цене в 179 долларов.

#geforce rtx 3050
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