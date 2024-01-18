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Ссылаясь на информацию, полученную от партнеров NVIDIA, на сайте говорится, что GeForce RTX 3050 6 ГБ будет иметь 2304 ядра CUDA, что на 10% меньше по сравнению с 2560 ядрами CUDA, имеющимися в текущей модели с 8 ГБ памяти. На сайте также утверждается, что шина памяти будет урезана до 96-битной вместо 128-битной, в результате чего пропускная способность памяти составит 168 ГБ/с. Это более радикальное сокращение пропускной способности на 25% в сочетании с уменьшением объема памяти на 25%.
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Что касается частот графического процессора, они также будут снижены. Если предположить, что партнеры NVIDIA предоставляют точную информацию, частота ядра снизится на 32% с 1552 МГц до 1042 МГц, а тактовая частота Boost будет на 17% меньше, снизившись с 1777 МГц до 1470 МГц.
Очевидно, что все это приведет к значительному снижению производительности по сравнению с текущей моделью, хотя когда она появится, она должна быть более дешевой.
Меньший TGP должен позволить карте получать необходимую мощность из слота PCIe, а не подключаться непосредственно к блоку питания. Кроме того ходили разговоры о моделях GeForce RTX 3050 6 ГБ с пассивным охлаждением (без вентилятора), которые выходят на рынок, что могло бы стать потенциальным благом для геймеров, собирающих воедино тихий ПК.
Цены NVIDIA будут определять, являются ли урезанные характеристики разумными. Для справки: самая дешевая модель емкостью 8 ГБ, которую мы можем найти, - это карта Gigabyte GeForce RTX 3050 Windforce OC с заводским разгоном, которая продается на Amazon за 219,99 долларов. Мы также нашли ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 в продаже за 229,99 долларов, что является следующей самой низкой ценой, которую мы нашли. Предыдущие слухи предполагают, что вариант с 6 ГБ памяти может дебютировать по рекомендованной розничной цене в 179 долларов.