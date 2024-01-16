Серия Gaming Slim от MSI это "более тонкий вариант серии Gaming, сохраняющий при этом высокую производительность и агрессивный внешний вид".

Размеры карты 307 х 125 х 46 миллиметров, а заявленный вес – 982 грамма. Так что это по-прежнему большая видеокарта, хотя и не такая большая, как некоторые модели, которые выходят на рынок. Это также двухслотовая карта.

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Что касается "агрессивного" стиля, то GeForce RTX 4070 Super Gaming X Slim MLG оснащена кулером Tri Frozr 3 от MSI, оснащенным вентиляторами Torx 5.0 (каждый с логотипом MSI в виде дракона), которые предположительно обеспечивают на 23% больший воздушный поток по сравнению с осевыми вентиляторами. Другие особенности охлаждения включают в себя никелированную медную опорную пластину и тепловые трубки, имеющие квадратную форму для непосредственного контакта с платформой.

На задней стороне панели можно дополнительно прикрепить декоративную магнитную обложку с тематикой аниме. Она идет в комплекте с картой, а отдельно не продается, что очень приятно. Нам также нравится, что она крепится к задней панели, а это означает, что пользователи не должны вынимать винты. Говоря об этом, задняя панель в стиле аниме закрывает винты и отверстия для винтов, когда прикреплена обложка. Чтобы оценить дизайн, нужно быть фанатом аниме.

Обложка также частично закрывает открытую часть радиатора с алюминиевыми оребрениями, поэтому будет интересно посмотреть, как поток воздуха, температура и общее охлаждение происходят со установленной крышкой и закрепленной задней панелью.

Карта Gaming X Slim от MSI обеспечивает мощность от 5 Вт до 245 Вт по сравнению со стандартными решениями NVIDIA на 220 Вт и 240 Вт для собственных моделей FE. Карта также имеет приличный разгон - тактовая частота Boost 2640 МГц или 2655 МГц в режиме Extreme Performance (настраивается в программном обеспечении MSI Center). NVIDIA указывает штатную тактовую частоту Boost 2475 МГц.

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Пока нет информации о том, когда будет доступна специальная карта MSI GeForce RTX 4070 Super Gaming X Slim и сколько она будет стоить. Однако в целом комплекты для нестандартных моделей Best Buy были довольно близки к рекомендуемой розничной цене NVIDIA для новинок серии Super.