Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
MSI представляет видеокарту GeForce RTX 4070 Super 12G Gaming X Slim
Серия Gaming Slim от MSI это "более тонкий вариант серии Gaming, сохраняющий при этом высокую производительность и агрессивный внешний вид".

реклама

Размеры карты 307 х 125 х 46 миллиметров, а заявленный вес – 982 грамма. Так что это по-прежнему большая видеокарта, хотя и не такая большая, как некоторые модели, которые выходят на рынок. Это также двухслотовая карта.

реклама

Что касается "агрессивного" стиля, то GeForce RTX 4070 Super Gaming X Slim MLG оснащена кулером Tri Frozr 3 от MSI, оснащенным вентиляторами Torx 5.0 (каждый с логотипом MSI в виде дракона), которые предположительно обеспечивают на 23% больший воздушный поток по сравнению с осевыми вентиляторами. Другие особенности охлаждения включают в себя никелированную медную опорную пластину и тепловые трубки, имеющие квадратную форму для непосредственного контакта с платформой.

На задней стороне панели можно дополнительно прикрепить декоративную магнитную обложку с тематикой аниме. Она идет в комплекте с картой, а отдельно не продается, что очень приятно. Нам также нравится, что она крепится к задней панели, а это означает, что пользователи не должны вынимать винты. Говоря об этом, задняя панель в стиле аниме закрывает винты и отверстия для винтов, когда прикреплена обложка. Чтобы оценить дизайн, нужно быть фанатом аниме.

Обложка также частично закрывает открытую часть радиатора с алюминиевыми оребрениями, поэтому будет интересно посмотреть, как поток воздуха, температура и общее охлаждение происходят со установленной крышкой и закрепленной задней панелью.

Карта Gaming X Slim от MSI обеспечивает мощность от 5 Вт до 245 Вт по сравнению со стандартными решениями NVIDIA на 220 Вт и 240 Вт для собственных моделей FE. Карта также имеет приличный разгон - тактовая частота Boost 2640 МГц или 2655 МГц в режиме Extreme Performance (настраивается в программном обеспечении MSI Center). NVIDIA указывает штатную тактовую частоту Boost 2475 МГц.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока нет информации о том, когда будет доступна специальная карта MSI GeForce RTX 4070 Super Gaming X Slim и сколько она будет стоить. Однако в целом комплекты для нестандартных моделей Best Buy были довольно близки к рекомендуемой розничной цене NVIDIA для новинок серии Super.

#msi #geforce rtx 4070 super 12g gaming x slim
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

MSI представила RTX 4070 SUPER GAMING X SLIM MLG мощностью 245 Вт
MSI выпустит RTX 4070 SUPER в чёрно-красной серии GAMING SLIM MLG с декоративной панелью в комплекте
В MSI подтвердили разработку следующей версии игрового КПК Claw 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
30
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
43
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
17
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
4
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
3
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
Myśl Polska: ВС России будут "перепахивать" колонны бронетехники ВСУ передовыми бомбами "Дрель"
5
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Очередная Украинская БМП Bradley уничтожена пикирующим российским дроном под Донецком
+
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
2
На торговой площадке eBay, стоимость криптосмартфонов Solana Saga достигала 3500 долларов
+
Новый шаг YouTube против блокировщиков рекламы
7
Опубликованы характеристики AMD Ryzen 8000 и дата выпуска
1
Стоимость Ethereum Classic взлетела на 60%
+

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
159
США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
3
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
26
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
59
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
23
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
35
Как Америка вытесняет Китай из интернета
3
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
8
О современном состоянии подводного флота ВМС Германии
+

Сейчас обсуждают

Чато -- Бот
10:09
>Только таким образом Украина сможет достичь стабильности и процветания, а не превратиться в страну, где государственная власть находится в руках немногих и права граждан подавлены. Никаких украин бо...
Украинцы избавляются от аккаунтов Дия и запасают наличные опасаясь мобилизации и ограничений
Dimkovski
10:08
LOW preset - возможно. Тогда и 1060 всё тянет. Клоуна не врубай
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Игорь Рыков
10:08
США наведут там порядок, накажут бармалеев, все как мы любим.
Йеменские хуситы: кто они и за что их обстреливают Соединённые Штаты Америки
Кирилл Гильманов
10:05
Тянет не тянет это ты решаешь?Тесты показывают что в 1080 100+фпс тянет
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Dimkovski
10:00
3060 попросту не тянет FHD в новых ААА-проектах. Да, некоторые из них не оптимизированы...первый раз что ли? Каждый год куча тяжёлых игр, во многих графоний себя оправдывает. Про первый Crysis ещё всп...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
nukemall
10:00
Кого они подогнали и разбомбили? Они обстреляли крылатыми ракетами хуситов, при этом даже сами американцы заявляют о поражении только 30% целей.
Иран нанёс ракетный удар по американским военным базам и консульству США в Ираке
jsth
09:59
Их передают по каналам министерств иностранных дел. Иногда часть попадает в СМИ (ультиматум Украине после начала СВО), иногда полностью попадает (предложения (по сути тоже ультиматум) США и НАТО по бе...
Кулеба исключил переговоры с Россией до тех пор, пока у Украины не будет сильная переговорная позиция
Блейд
09:51
Ой камон зюса уже столько бабла заработал с оверов, рассказываю про эту затычку что уже можно купить три rtx 3060. Уже пошёл на четвёртую... Сабж: амуде кал. Сидел на RX 6800 XT год, неплохо говна Я ...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Dimkovski
09:49
На Ультра с RT ...4060Ti 8GB. 🤣
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
Kokuto Hellchain
09:48
Клоун?
SpaceX создаст портативную версию антенны Starlink, которую можно будет носить в рюкзаке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем