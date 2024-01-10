ASUS заявляет, что "ROG NUC демонстрирует приверженность ASUS к инновациям и совершенству в играх, создавая основу для надежной серии игровых мини ПК".

Потенциальные покупатели смогут выбрать NUC, оснащенный процессором Intel Core Ultra 7 или Intel Core Ultra 9. Это должно сделать ROG NUC более чем способным к высококачественным играм и, скорее всего он станет подходящим вариантом для создателей контента, которым нужна система, с которой они смогут легко перемещаться.

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Будут доступны два варианта видеокарт: NVIDIA GeForce RTX 4060 или GeForce RTX 4070. Это надежные графические процессоры, которые обеспечивают великолепные игровые возможности благодаря функциям трассировки лучей. Более мощные предложения NVIDIA слишком велики, чтобы их можно было разместить в компактном корпусе. Неудивительно, что графические процессоры AMD не будут доступны для ROG NUC, поскольку это партнерский проект между ASUS и Intel.

ASUS также стремится упростить обслуживание ROG NUC благодаря конструкции корпуса, не требующей использования инструментов. Это облегчит пользователям очистку компьютера или, возможно внесение каких-либо обновлений в будущем, продлевая срок службы ROG NUC.

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Приятно видеть, что ASUS начинает обслуживать эту часть рынка ПК после того, как Intel решила уйти. Похоже, что ROG NUC станет хорошим вариантом для геймеров, у которых нет места для традиционного настольного ПК, и хорошим вариантом для создателей контента, которым необходимо быть мобильными.