после инцидента с авиакомпанией Alaska Airlines

5 января примерно в 19:13 дверь на борту самолета Boeing 737 Max 9 ASA1282 оторвалась и упала на землю с высоты 4 970 метров. В течение следующих десяти минут самолет нырнет примерно на 3 050 метров, чтобы стабилизироваться и приземлиться обратно в Портленде. К счастью на сиденье рядом с окном никого не было, но согласно сообщениям об инциденте, мать и сын сидели посередине и у прохода.

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Хотя дверь в конечном итоге приземлилась на чьем-то заднем дворе, это было не единственное, что выпало из самолета, когда произошла разгерметизация. Вылетело несколько телефонов, причем один из них был найден в рабочем состоянии после падения. Пользователь X Шонатан Бейтс опубликовал фотографию телефона, который все еще находился в режиме полета и имел открытое электронное письмо с просьбой о выдаче багажа. Если это подтвердится, это может оказаться самым тяжелым испытанием iPhone (или любого смартфона) на падение за всю историю.

Неизвестно, работоспособен ли другой телефон, но тем не менее, выносливость iPhone впечатляет.

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Конечно все это вторично для безопасности пассажиров. И к счастью, обошлось без жертв в результате этого инцидента. Alaska Airlines заявила, что "несколько гостей на борту получили травмы, потребовавшие медицинской помощи", добавив, что "все пассажиры уже прошли медицинское обследование".