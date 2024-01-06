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Niko4123
NVIDIA представляет видеокарту RTX 5880 с 14 080 ядрами CUDA и 48 ГБ видеопамяти
По сравнению с графическим процессором NVIDIA RTX 6000 Ada, этот RTX 5880 имеет меньше ядер CUDA.

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Это ограничение вероятно поможет NVIDIA справиться со строгими требованиями и запретами на экспорт последних мощных графических процессоров, чтобы соответствовать требованиям, одновременно выпуская работоспособный продукт. Это также дает NVIDIA еще один ценовой ориентир для профессионалов, которые не обязательно хотят тратить деньги на флагманскую карту NVIDIA для рабочих станций.

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Поскольку искусственный интеллект становится такой мощной силой в отрасли, спрос буквально на любой достаточно эффективный графический процессор опередил способность NVIDIA производить их своевременно. Производство сопряжено с логистическими проблемами, продемонстрированными с анонсом графического процессора RTX 5880. Хотя этот графический процессор может быть полезен во множестве сценариев, таких как 3D-моделирование и создание видеоконтента, рынок центров обработки данных с искусственным интеллектом требует его в не меньшей степени.

Это не первая урезанная версия популярных графических процессоров NVIDIA, аналогичная судьба постигла GeForce RTX 4090D.

Не волнуйтесь, RTX 5880 по-прежнему обладает впечатляющими характеристиками. Используя графический процессор AD102 с 14 080 ядрами CUDA и 440 тензорными ядрами, он также оснащен 48 ГБ видеопамяти с 384-битной шиной. Хотя он не будет работать так же хорошо, как RTX 6000, он также имеет более низкий TDP - 285 Вт, что частично компенсирует снижение производительности.

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Хотя цены и доступность еще неизвестны, похоже, что это может быть графический процессор доступный по всему миру, а не только специально для китайского рынка. Учитывая, что в настоящее время во всем мире спрос на графические процессоры для центров обработки данных AI находится на высоте, это вероятно хорошее решение, чтобы удовлетворить рынок.

#nvidia #rtx 5880
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