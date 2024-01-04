Пользователь X @MisterSpace3 поделился захватывающим видео Cyberpunk 2077 с несколькими активированными модами.

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Подобно тому, как пользователи могут настраивать персонажа в самой игре, различные моды были использованы, чтобы довести визуальные эффекты до невероятно реалистичного уровня.

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Хотя точные детали того, что было изменено, не упоминаются, нас встречает один из самых реалистичных роликов, которые мы когда-либо видели. Поскольку в видео основное внимание уделяется автомобилям, пользователь даже отмечает, что мод выглядит намного лучше, чем GT7 от Sony PlayStation или Gran Turismo 7. Эффекты солнечных бликов, которые в GT7 кажутся негармоничными здесь отсутствуют, вместо этого их заменяет ультра-реалистичное мерцание.

Трассировка пути выполняется в реальном времени, точно моделируя игровую вселенную, чтобы свет, отражения и тени выглядели так, как в реальном мире.

Визуальные эффекты из Cyberpunk 2077 можно легко принять за реальные изображения суперкаров, по крайней мере без более тщательного рассмотрения. Аппаратное обеспечение необходимое для создания такого видео должно быть достаточно мощным, но его доступность значительно улучшилась благодаря последним инновациям в области графических процессоров.

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Технология NVIDIA DLSS 3 позволяет использовать трассировку пути, сохраняя при этом приемлемую частоту кадров при генерации кадров. В DLSS 3.5 даже была реализована реконструкция лучей, что еще больше улучшило визуальное восприятие. Без NVIDIA DLSS 3 даже мощная GeForce RTX 4090 может испытывать трудности с трассировкой пути. Этот конкретный экземпляр Cyberpunk 2077 модифицирован, но он по-прежнему демонстрирует потрясающие возможности существующих игровых движков и оборудования, если их настроить для обеспечения максимального реализма. И возможно, дает нам представление о грядущих переменах.