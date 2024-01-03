Мы собрали несколько результатов с помощью браузера Geekbench, и сравнили с ними утекшие результаты Ryzen 5 8600G.

Результат близкий к Radeon 680M может показаться не таким уж впечатляющим, но помните, что это Ryzen 5 8600G, у которого включены только четыре из шести WGP кристалла. Это делает его более похожим на Radeon 760M, который он легко побеждает.

реклама

Ryzen 5 5600G Vulkan, OpenCL Geekbench 6

Разница, скорее всего, связана с пределом мощности. В ноутбуках мощность APU Phoenix и Hawk Point ограничена максимум 45 Вт на верхнем уровне, а обычно 35 Вт или меньше. На настольных компьютерах эти компоненты смогут потреблять до 65 Вт, что может привести к повышению тактовой частоты графического процессора для настольных компонентов Ryzen 8000G по сравнению с их мобильными братьями и сестрами.

Некоторые данные из браузера Geekbench

Мы ожидаем, что AMD анонсирует эти детали на выставке CES менее чем через неделю.