Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Процессор AMD Ryzen 5 8600G Hawk Point демонстрирует производительность в утечке тестов
Мы собрали несколько результатов с помощью браузера Geekbench, и сравнили с ними утекшие результаты Ryzen 5 8600G.

реклама

Результат близкий к Radeon 680M может показаться не таким уж впечатляющим, но помните, что это Ryzen 5 8600G, у которого включены только четыре из шести WGP кристалла. Это делает его более похожим на Radeon 760M, который он легко побеждает.

реклама

Ryzen 5 5600G Vulkan, OpenCL Geekbench 6

Разница, скорее всего, связана с пределом мощности. В ноутбуках мощность APU Phoenix и Hawk Point ограничена максимум 45 Вт на верхнем уровне, а обычно 35 Вт или меньше. На настольных компьютерах эти компоненты смогут потреблять до 65 Вт, что может привести к повышению тактовой частоты графического процессора для настольных компонентов Ryzen 8000G по сравнению с их мобильными братьями и сестрами.

Некоторые данные из браузера Geekbench

Мы ожидаем, что AMD анонсирует эти детали на выставке CES менее чем через неделю.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

#amd ryzen 5 8600g hawk point
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
12
Энтузиаст проверил, может ли ИИ качественно обходить защиту от ботов
1
Apple проиграла суд Masimo и должна выплатить не только иск, но и $100 млн за услуги адвокатов
2
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
+
3 января исполняется 15 лет с добычи первого блока в сети Биткоин
+
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
18
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
15
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
Троян Chameleon крадёт деньги с Android-устройств
1
Samsung выпустила обновление Android 14 на базе OneUI 6.0 для Galaxy A33 5G
+
На кремниевой матрице процессора i386 обнаружены инициалы текущего генерального директора Intel
+
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
1
После тщательных поисков польская армия признала, что загадочная русская ракета так и не найдена
5
Резервные копии WhatsApp теперь отнимают места на Google Диске
1
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
18
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
2
Марсоход НАСА Perseverance исследует древнюю реку на Марсе
4
NASA более двух месяцев не может вскрыть контейнер с образцами астероида
+
Эксперты назвали основные причины популярности песни из «Холодного сердца»
1

Популярные статьи

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
17
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
33
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
2
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
+
Российские подразделения разбили группировку ВСУ, атакующую их позиции при поддержке трёх Leopard 2
+
Компания Apple начинает терять долю рынка смартфонов
+

Сейчас обсуждают

unhurtable
06:59
B-2 никогда не был авиационным, его условный предок M-17 был, вот только общего там осталось мало.
Работа украинских "мастеров" приводит к новым и тяжелым поломкам. если они пытаются починить Leopard
Родион Вестов
06:57
Потерь нема
По итогам 2 января украинский Генштаб считает, что все "Кинжалы" украинское ПВО успешно сбило
Johan_888
06:54
Комментарий Шойгу: "Упс... ну никто же не пострадал правда?"
На село в Воронежской области упал российский боеприпас: 6 частных строений уничтожено
Михаил Авраменко
06:54
А это ещё что за телепузик вылез? Очередной недобиток?
Российские подразделения продолжают движение на Донецком направлении
Михаил Авраменко
06:51
Молодцы нацики, сами панику нагоняют 😊
Глава Черниговской ОВА предупреждает о возможном российском наступлении
Михаил Авраменко
06:48
Никто и не сомневался в криворукости свинтусов.
Работа украинских "мастеров" приводит к новым и тяжелым поломкам. если они пытаются починить Leopard
Kira625
06:43
А может сами такой хлам, который даже своим ходом доехать до боевых позиций не может? Что конечно не отменяет того, что если ты купил в бухгалтерию новый принтер, а теперь нет денег на картриджи и про...
Работа украинских "мастеров" приводит к новым и тяжелым поломкам. если они пытаются починить Leopard
TM1
06:39
Компенсирует ли энергия, сберегаемая сверхпроводимостью, энергозатраты на охлаждение (работа компрессоров и пр.)? Надеюсь, что так. В таком случае мы забили всем Микам баки.
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
Kira625
06:37
Да уж, по скорости и эффективности убивания собственной экономики Шольц скоро с Горбачёвым сможет поспорить. Может так же потом нобелевку мира от американцев получит.
Западная пресса пророчит канцлеру ФРГ Шольцу отставку в этом году
REALpredatoR
06:31
Смотрю оверы из дружелюбного сообщества превратились в сборище агрошколоты...
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем