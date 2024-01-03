Это вызывает оптимизм в отношении роста биржевых биткоинов, но что это может означать для более широкого рынка?

По данным Coinbase, сегодня биткоин достиг максимума в $45 925,82, что является самым высоким показателем за последние 21 месяц. Биткоин достиг пика около 68 789 долларов в 2021 году, поэтому хотя он еще не достиг этой суммы, это все равно значительный рост от цены в 16 600 долларов, которую мы видели в это время в прошлом году. Этот рост произошел благодаря сообщениям о том, что регуляторы Комиссии по ценным бумагам и биржам США возможно захотят подписаться на спотовые биржевые фонды Биткойн (ETF).

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Кроме того, криптовалюта выросла из-за сообщений о "растущих ставках на то, что крупные центральные банки США снизят процентные ставки в этом году", тем самым "помогая избавиться от мрака, который окутал крипторынки после краха FTX и других неудач криптобизнеса" в 2022 году". Конечно это в некоторой степени следует за годом выборов, поскольку экономический ландшафт приспосабливается к политическим устремлениям.

Независимо от экономических последствий, что может означать этот рост Биткойна для технологической отрасли в целом? За последний год криптовалюта попала в заголовки новостей больше из-за программ-вымогателей и утечек данных, чем из-за значительного роста и прибылей. Этот рост вероятно является благом для киберпреступников которые удерживали активы до тех пор, пока они не восстановятся. Однако пока неясно, что произойдет, особенно когда речь идет о таких вещах, как нехватка видеокарт, запасы которых в последнее время восстановились. Возможно мы увидим некоторое давление на рынок, чего хожидают такие компании, как NVIDIA, учитывая ограничения на доставку продуктов за пределы США.

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