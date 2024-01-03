используя блоки LEGO для поддержки GeForce RTX 4090





LEGO отлично подходит для множества вещей, таких как создание крутых моделей поездов, определение точного положения ваших ног при ходьбе в темной комнате или создание копии GeForce GTX 690 длиной 1 м 80 см.

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Перед наступлением Нового года пользователь Reddit /u/mallard91 опубликовал изображение своей NVIDIA GeForce RTX 4090 XLR8 edition от PNY. На этой фотографии видно, что он использовали две стопки примерно по семь кубиков LEGO для поддержки своего графического процессора и предотвращения его провисания. В посте он также отметил, что "наконец-то нашел что-то хорошее в LEGO, кроме боли в ступнях". Должно быть проблема с LEGO актуальна для пользователя, поскольку его четверо детей расбрасывают конструктор по дому.