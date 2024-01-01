Судя по всему, планируется по одной модели из серий Aero, Gaming и Windforce.





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После того как Nvidia больше не разрешено продавать Geforce RTX 4090 в Китай из-за торговых ограничений США, компания реагирует слегка урезанной версией: предполагается, что Geforce RTX 4090D будет точно соответствовать разрешенным спецификациям и, таким образом избежит запрета на экспорт. Как обычно, новую модель предлагает не только сама Nvidia, но и ее партнеры. В соответствии с этим Gigabyte планирует три различных нестандартных дизайна на основе нового RTX 4090D.





Эти модели не упоминаются на китайском сайте компании, но Videocardz, которая заявила об их существовании, в прошлом часто оказывалась права. Кроме того, утечка сама по себе закономерна, ведь предыдущие версии Geforce RTX 4090 просто перевыпускаются.

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Все нестандартные конструкции объединяет три вентилятора и разъемы: три DisplayPort и один HDMI. Белый RTX 4090D особенно выделяется визуально, тогда как другие модели выполнены в черном цвете. Также ожидается, что все новые видеокарты не требуют заводского разгона.