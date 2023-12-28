На это указывает новая нормативная документация, поданная в Евразийскую экономическую комиссию (ECC).

Популярная Radeon RX 6600 XT впечатляла отличным соотношением цены и производительности, и это в то время, когда цены на графические процессоры росли. Хотя Radeon 7600 не произвела такого же впечатления на сегодняшнем переполненном рынке графических процессоров, Radeon 7600 XT тем не менее подает большие надежды. Конкурирующие графические процессоры, такие как NVIDIA GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti, не пользовались такой популярностью в этом поколении из-за слабых улучшений поколений.

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В то время как NVIDIA удерживает лидерство в производительности трассировки лучей, особенно в сочетании с технологией DLSS 3, у AMD тоже есть свой козырь. Графические процессоры AMD Radeon, такие как RX 7600 XT, часто обеспечивают высокую растровую производительность за свою цену. AMD также предлагает целый ряд технологий, таких как FSR 2, FSR 3 и Radeon Boost, для максимизации производительности.

Потенциальные дополнения модельного ряда Radeon 7700 и 7800 имеют большой смысл в борьбе с GeForce Super от NVIDIA. Хотя эти графические процессоры NVIDIA будут продаваться в сегменте графических процессоров премиум-класса, GeForce RTX 4070 Super нацелена непосредственно на AMD Radeon RX 7800 XT. Это вероятно будет означать, что нынешняя GeForce RTX 4070 может увидеть некоторое снижение цен, если она останется на рынке и приблизится к RX 7800 XT.

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Спецификации Radeon RX 7700 и RX 7800 еще не были объявлены или раскрыты, но они должны быть конкурентоспособны, по крайней мере с GeForce RTX 4060, RTX 4060 Ti и RTX 4070. Также пока нет никаких признаков появления более мощной Radeon.