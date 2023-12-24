QuasarZone сделали несколько интересных наблюдений. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege становится медленнее на Core i9-14900K, когда APO используется с Vulkan. В разрешении 1080p при настройках "Ультра" средний FPS падает с 631 FPS до 584 FPS при включенном APO

В режиме DX11 включение APO увеличивает FPS с 620 FPS до 659 FPS при разрешении 1080p «Ультра». Это объясняется использованием ядра ЦП, которое в Vulkan и DX11 ведет себя по-разному при использовании APO.

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В режиме DX11 P-ядра лучше используются с включенным APO, что снижает (или, по крайней мере, сокращает) использование E-ядра. Все игровые потоки остаются на P-ядрах, а не перемещаются между двумя кластерами, что повышает производительность.

В режиме Vulkan API использование P-ядра не меняется при включении APO. Более того, у первого ядра наблюдается снижение загрузки, полная противоположность тому, что мы видели в режиме DX11. Между тем, E-ядра по-прежнему имеют противоречивый график использования, что указывает на то, что исправление планирования неэффективно в Vulkan.

Предполагая, что APO перемещает основной поток рендеринга с E на P-ядра, можно подумать, что сокращение количества первых или их отключение обеспечит максимальную производительность. Но нет, этого не происходит.





В режиме DX11 Rainbow Six Siege работает лучше всего со всеми ядрами P/E и включенным APO. Даже конфигурация 8P + 4E работает быстрее, чем просто использование только P-ядер. Следовательно, экономные ядра не бесполезны.





В режиме Vulkan Rainbow Six Siege ведет себя странно. Core i9-14900K - самый быстрый из имеющихся на сегодняший день процессоров: все ядра включены, а APO отключен.

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В Metro Exodus наилучшую производительность обеспечивают стандартные настройки 14900K с APO, за ними следуют конфигурация 8P+4E (без APO) и конфигурация 8P. Вариант со стандартными настройками 14900К (APO выключен) заметно медленнее остальных.