и предупреждет о необходимости немедленно прекратить его использование из-за риска расплавления самого графического процессора.

У GeForce RTX 4090 ранее были случаи плавления разъема и кабеля 12VHPWR, которые не были связаны с адаптерами CableMod (частично проблема была связана с ошибкой пользователя, из-за которой кабели не были вставлены полностью). Наряду с отзывом существующих адаптеров, CableMod прекратила продажу своих адаптеров V1.0 и обновила адаптеры V1.1 с углом поворота 90 и 180 градусов. Согласно CableMod, затронуты только угловые адаптеры, а не угловые кабели.

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По данным CableMod, затронутый "штекерный разъем может ослабнуть, перегреться и расплавиться в графическом процессоре". Если судить по опыту пользователей в социальных сетях, то случаи происходят в основном с GeForce RTX 4090, а в некоторых случаях и с GeForce RTX 4080.

Хотя эти адаптеры CableMod сделали работу сборщиков ПК более удобной и эстетичной, очень жаль, что они также могут иметь этот потенциально серьезный дефект. Хорошей новостью является то, что CableMod поддерживает свою продукцию не только путем добровольного отзыва, но и путем решения существующих проблем, с которыми столкнулись пользователи.

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Для всех пользователей у кого графический процессор GeForce RTX был поврежден из-за адаптеров, CableMod расширяет свою поддержку. В прошлом компания либо заменяла, либо пыталась отремонтировать некоторые видеокарты.