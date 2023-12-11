и это может быть отличным партнерством

TSMC в настоящее время является сильнейшим партнером по производству чипов и работает над созданием игровых графических процессоров для серии RTX 40 наряду с мощными чипами, используемыми в центрах обработки данных, которые делают NVIDIA мощным центром искусственного интеллекта. Между тем Samsung была поставщиком чипов используемых в игровых графических процессорах NVIDIA серии RTX 30 предыдущего поколения.

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Получение услуг Intel станет разумным стратегическим шагом для NVIDIA. Напряженность между Соединенными Штатами и Китаем похоже не ослабнет в ближайшее время, а вероятность потери доступа к услугам TSMC становится выше, чем кому-либо хотелось бы.



Это также будет приветствоваться со стороны нынешней администрации США, которая работает над развитием и укреплением возможностей по производству чипов в Соединенных Штатах.