Недавнее видео по разборке показало, насколько серьезно OnePlus относится к охлаждению вашего устройства во время тяжелых игровых сессий или при использовании в теплом климате.

Телефон уже доступен в Китае, поэтому само видео не вызывает удивления. Обзор демонстрирует многое из того, о чем сообщалось в последние несколько месяцев, например использование топового Snapdragon 8 Gen 3 и возвращение беспроводной зарядки.

реклама

Наблюдать за тем, как команда WekiHome разбирает устройство, чтобы обнаружить резиновые прокладки обеспечивающие улучшенный рейтинг пыле-водостойкости IP65 увлекательно. (Хотя IP68 был бы лучше.) Мы также видим двухслойный 50-мегапиксельный сенсор камеры Sony Lytia 808, а также перископический зум на 64 Мп и сверхширокие датчики на 48 Мп с полем обзора 114°.

Видео также демонстрирует более мелкие детали, такие как антенна NFC, динамики, аккумулятор емкостью 5400 мАч и катушка беспроводной зарядки. Определенно приятно видеть, что Qi снова заряжается на OnePlus после перерыва в OnePlus 11 и Open, хотя нет подтверждения будет ли OnePlus 12 совместим с Qi2.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Приятным сюрпризом становится видео, демонстрирующее огромную испарительную камеру для пассивного охлаждения. Камера парового охлаждения расположенная сразу под слоем экрана, предназначена для рассеивания тепла выделяемого беспроводной катушкой и наборами микросхем, путем распространения его по поверхности. Несмотря на то, что Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 более эффективен, чем когда-либо, OnePlus очевидно не желает рисковать. Благодаря такой тонкой конструкции в сочетании с количеством тепла выделяемого при беспроводной зарядке, испарительная камера должна оказаться весьма полезной для предотвращения любых проблем с перегревом, например тех которые затронули iPhone 15 от Apple.