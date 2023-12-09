Сообщается, что проблема связана с ошибкой Защитника Windows, которая перекрывает или блокирует системные ресурсы, что приводит к снижению производительности в играх. К счастью Microsoft предоставила решение этой проблемы, но для этого требуется вручную настроить несколько параметров в BIOS, в меню "Настройки Windows" и в терминале Windows PowerShell.

Исправление было опубликовано пользователем BNSoul в субреддите Windows11. BNSoul сообщил, что в его системе производительность процессора упала на 5-8% после установки обновления 23H2, а чистая установка этой версии Windows 11 не устранила проблемы. В результате он связался с Microsoft. Удивительно, но Microsoft предоставила ему исправление, которое исправило все проблемы снижения производительности с 23H2.

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Как упоминалось ранее, исправление требует изменения нескольких настроек в Windows и BIOS для восстановления производительности системы. Для начала вам необходимо открыть PowerShell и ввести следующие команды: Set-ExecutionPolicy Unrestricted and Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Reset-AppxPackage. Затем если у вас еще не включена виртуализация ЦП, перезагрузите систему и включите виртуализацию ЦП в BIOS системы. Наконец откройте меню "Безопасность Windows" и включите "Целостность памяти" в меню настроек "Изоляция ядра".

Исправление Microsoft эффективно сбрасывает Защитник Windows, что является основной причиной проблемы. Дополнительные шаги по включению изоляции ядра и виртуализации ЦП немного загадочны, но мы подозреваем, что Microsoft добавила их по соображениям безопасности. Если вы хотите, вы можете отключить изоляцию ядра после применения исправления, чтобы повысить производительность процессора, поскольку это известная функция которая немного снижает производительность процессора.

Хорошей новостью является то, что кому-то кто еще использует 22H2, это исправление может вообще не понадобиться при обновлении до 23H2 в будущем. Microsoft уже приостановила возможность скачивания 23H2, не позволяя некоторым пользователям получить последнюю сборку 23H2 из-за других серьезных проблем которые влияют на новое обновление. Если нам повезет Microsoft исправит эту проблему снижения производительности к тому времени, когда восстановит для нас доступность 23H2.

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Но для тех, кто рано установил 23H2 и испытывает проблемы, это исправление от Microsoft должно устранить ошибки снижения производительности.