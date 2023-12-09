Утечка о которой идет речь происходит из базы данных Geekbench.

Там были замечены результаты тестирования машины Genuine Intel Xeon с 288 ядрами. Которая представляет собой двухпроцессорную платформу для LGA 4677. Учитывая наличие 288 ядер, мы предполагаем, что эта машина имеет пару процессоров Sierra Forest.

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Результаты тестов похоже относятся только к одному из двух процессоров машины, но даже учитывая это результаты ни в коей мере не впечатляют. Результат в одноядерном режиме равный 855 находится примерно в диапазоне Ivy Bridge Core i7-3770, тогда как результат в многоядерном режиме равный 7770, едва ли в 9 раз превышает результат в одноядерном режиме - очень слабый показатель для системы со 144 ядрами на сокет. Для сравнения: Ryzen 7 3700 набирает в этом тесте около 7500 баллов.



Учитывая, что это эталонная платформа и крайне низкую оценку, мы думаем, что что-то пошло не так с тестом или возможно с самой системой. Вполне вероятно, что тактовая частота 2,2 ГГц указанная Geekbench, действительно является предполагаемой базовой тактовой частотой процессора, но возможно он не смог ее достичь, или возможно тест был сбит с толку очень большим количеством ядер в машине.

В любом случае мы абсолютно не верим, что эти результаты отражают конечную производительность Sierra Forest, поэтому не делайте никаких выводов об этих чипах на основе этого теста. Однако из результатов мы все равно можем извлечь полезную информацию. Geekbench подтверждает слухи о наличии кэша L1 объемом 96 КБ на ядро ЦП и кэша L2 объемом 4 МБ для каждого кластера E-ядер. В таблице также подтверждается огромный кэш-память третьего уровня объемом 108 МБ; это должно значительно помочь в межъядерном обмене данными.

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Intel взяла на себя обязательство выпустить семейство Xeon Scalable 5-го поколения под кодовым названием Emerald Rapids через неделю 14-го числа. После этого Sierra Forest должен стать следующей премьерой подразделения Datacenter and AI Group (DCAI) компании. Ожидается, что эти процессоры поступят в продажу в первом квартале следующего года, а возможное объявление будет сделано на выставке CES.