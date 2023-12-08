Компания выпустила самую тонкую на данный момент карту RTX 4060 Ti Unparalleled Max толщиной всего 20 мм.

Форм-фактор с одним слотом обычно предназначен для профессиональных карт или карт для рабочих станций, а новая модель GALAX является первой картой RTX 40 с одним слотом. Несмотря на то, что у нее относительно слабый кулер в виде вентилятора, этот RTX 4060 Ti на данный момент определенно является самым быстрым однослотовым игровым графическим процессором.

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RTX 4060 Ti Unparalleled Max использует конфигурацию памяти более высокого класса с объемом памяти 16 ГБ, что означает, что она будет стоить не менее 399 долларов - при условии, что она когда-нибудь будет продаваться за пределами Китая. Однако одной из наиболее важных характеристик является рейтинг TDP который часто весьма ограничен на однослотовых картах. Больше мощности означает больше тепла, и вентилятор с одним слотом очевидно не будет охлаждать так же хорошо, как кулер с двумя вентиляторами и двумя слотами которые можно увидеть на большинстве моделей RTX 4060 Ti.

Удивительно, но в характеристиках GALAX указано, что ее RTX 4060 Ti будет иметь TDP 165 Вт. Это на пять ватт выше стандартного TDP GeForce RTX 4060 Ti. Хотя эта карта GeForce скорее всего будет громкой, кажется, что она должна обеспечивать полную производительность RTX 4060 Ti.

Единственным конкурентом GALAX RTX 4060 Ti Unparalleled Max с одним слотом является собственная видеокарта NVIDIA RTX 4000 Ada, которая представляет собой видеокарту для рабочих станций. В RTX 4000 Ada использовался более крупный чип AD104 используемый в GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 Ti, и он имеет примерно на 50% больше ядер CUDA, чем 4060 Ti. Однако у него более низкий TDP - всего 130 Вт. На практике мы не удивимся, если обе карты будут иметь схожую производительность.

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Однако GALAX со своей однослотовой видеокартой RTX 4060 Ti - не первая компания предлагающая GeForce RTX 40 малого форм-фактора. Gigabyte предлагает низкопрофильную двухслотовую карту RTX 4060, которая по-видимому также обеспечивает стандартную производительность GeForce RTX 4060.