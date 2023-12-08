и значительным приростом производительности

Сегодня для компании производящей процессоры крайне важно иметь сильные предложения в области ИИ. Именно поэтому AMD подчеркнула производительность искусственного интеллекта своих совершенно новых, только что анонсированных процессоров серии Ryzen 8040 на мероприятии Advancing AI, где компания также подробно рассказала о своем семействе ускорителей ИИ Instinct MI300.

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Пока вы читаете это, серия Ryzen 8040 отправляется на заводы, где она будет внедрена в мобильные устройства и мини-ПК, которые вы сможете купить в начале следующего года. С точки зрения возможностей ЦП и графического процессора эти компоненты принципиально аналогичны существующим APU серии Ryzen 7040, имеющим до восьми ядер ЦП Zen 4 и до двенадцати вычислительных блоков RDNA 3. Производительность NPU - действительно единственное заметное изменение в серии Ryzen 8040 Hawk Point по сравнению с Phoenix этого года.

В этом списке есть много интересных изменений номера модели. Во многих процессорах последняя цифра была изменена на "5" и если мы сверимся с декодером номера модели мобильного процессора AMD это означает, что они являются старшими моделями в своем сегменте. Таким образом Ryzen 9 7940HS заменяется в линейке Ryzen 9 8945HS, а Ryzen 7 7840HS уступает место Ryzen 7 8845HS и так далее.

Любопытно, что есть также Ryzen 7 8840HS и Ryzen 5 8640HS. Похоже это одни и те же процессоры, но с более низким диапазоном мощности 20–30 Вт по сравнению с 35–54 Вт большинства других компонентов. Есть также несколько процессоров серии U с диапазоном мощности 15–30 Вт. В двух из них Ryzen 5 8540U и Ryzen 3 8440U отсутствует NPU, что довольно обидно, поскольку это по-видимому самое большое изменение в этих чипах.

На этом слайде AMD сообщает, что NPU XDNA в этих процессорах способен выполнять 16 триллионов операций в секунду. Это увеличение на 60% по сравнению с 10 триллионами операций в секунду , которые может выдать процессор Phoenix NPU, что является огромным изменением для процессоров которые по большинству других показателей очень похожи на чипы предидущего поколения.

AMD не объясняет, как она добилась такого прироста производительности, но заявляет, что увеличивает реальную производительность ИИ на 40% в большой языковой модели Llama 2, а также в неуказанных нейронных сетях компьютерного зрения. Мы знаем, что модуль XDNA имеет компонент FPGA, поэтому AMD вероятно изменила программу и алгоритмы для оптимизации производительности для различных моделей.

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Мы были бы удивлены, если реальная производительность процессора Phoenix NPU одинаково хороша по всем направлениям. Например NVIDIA заявляет о 60 TOPS для GeForce RTX 4060. Конечно это маломощный сопроцессор встроенный в ЦП, поэтому сравнивать его с дискретным графическим процессором вероятно некорректно.